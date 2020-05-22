Кузяев покинет "Зенит" по окончании сезона

Питерский "Зенит" определился с будущим полузащитника Далера Кузяева, сообщает "Спорт день за днём".

По информации источника, клуб решил не продлевать с 27-летним футболистом контракт, истекающий летом.

Таким образом, хавбек покинет "Зенит" по окончании сезона на правах свободного агента.

Кузяев выступает за "сине-бело-голубых" с 2017 года, сыграл 85 матчей, забил 11 голов и сделал 8 ассистов.

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