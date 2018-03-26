Кузяев покинул расположение сборной России

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Кузяев покинул расположение сборной России

Полузащитник питерского "Зенита" Далер Кузяев покинул расположение сборной России, сообщает официальный твиттер национальной команды.

25-летнего футболиста по-прежнему беспокоит дискомфорт в области стопы, поэтому тренерский штаб решил не рисковать и отправить хавбека в клуб для прохождения дополнительного медобследования.

Таким образом, Кузяев пропустит товарищеский матч против сборной Франции, который состоится завтра в Санкт-Петербурге.

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