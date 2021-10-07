Кузяев получил травму лица на тренировке сборной России

Фото твиттер "Зенита"

Полузащитник питерского "Зенита" Далер Кузяев столкнулся с форвардом "Локомотива" Фёдором Смоловым на тренировке.

По информации телеграм-канала "ЭкСпорт", футболисты ударились друг об друга в ходе вечернего занятия сборной России в среду.

По итогам инцидента у Кузяева выявлено рассечение над левой бровью.

Напомним, что в пятницу Россия примет в Казани Словакию в рамках квалификации ЧМ-2022, а в понедельник сыграет со Словенией в гостях.

Не пропустите: Глебов рассказал, как Карпин вызвал его в сборную. | http://soccernews.ru