Кузяев получил травму лица на тренировке сборной России
Фото твиттер "Зенита"
Полузащитник питерского "Зенита" Далер Кузяев столкнулся с форвардом "Локомотива" Фёдором Смоловым на тренировке.
По информации телеграм-канала "ЭкСпорт", футболисты ударились друг об друга в ходе вечернего занятия сборной России в среду.
По итогам инцидента у Кузяева выявлено рассечение над левой бровью.
Напомним, что в пятницу Россия примет в Казани Словакию в рамках квалификации ЧМ-2022, а в понедельник сыграет со Словенией в гостях.
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