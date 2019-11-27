Кузяев пропустит матч с "Бенфикой" из-за перебора желтых карточек
Хавбек "Зенита" Далер Кузяев получил желтую карточку в матче 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Лионом" (0:0).
Футболист нарушил правила на 16-й минуте встрече. Это 3-е предупреждение Кузяева в нынешнем розыгрыше. Ранее он получил желтые карточки в матче с "Лионом" (1:1) и "РБ Лейпцигом" (0:2).
Таким образом, полузащитник пропустит заключительный матч группового этапа ЛЧ из-за перебора желтых карточек.
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