Кузяев пропустит матч с "Рубином"

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Кузяев пропустит матч с "Рубином"

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев не поможет своей команде в матче 16-го тура чемпионата России против "Рубина".

24-летний футболист не попал в заявку "сине-бело-голубых", так как восстанавливается после травмы плеча.

Напомним, что матч "Рубин" - "Зенит" состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.

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