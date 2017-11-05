Кузяев пропустит матч с "Рубином"

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев не поможет своей команде в матче 16-го тура чемпионата России против "Рубина".

24-летний футболист не попал в заявку "сине-бело-голубых", так как восстанавливается после травмы плеча.

Напомним, что матч "Рубин" - "Зенит" состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.

Не пропустите: Уткин призвал "Зенит" уволить Манчини. | http://soccernews.ru