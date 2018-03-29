Кузяев пропустит матч с "Уфой"

Полузащитник питерского "Зенита" Далер Кузяев пропустит воскресный матч своей команды против "Уфы", информирует sport24.ru.

По сведениям источника, 25-летний хавбек "сине-бело-голубых", пройдя вчера медобследование, продолжает работать по индивидуальной программе. Из-за проблем с голеностопом футболист наверняка не выйдет на поле "Нефтяника" в матче 24-го тура РФПЛ.

Напомним, Орлов предлагает "Зениту" умерить амбиции. | soccernews.ru