Кузяев пропустит матч с "Уфой"

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Кузяев пропустит матч с "Уфой"Полузащитник питерского "Зенита" Далер Кузяев пропустит воскресный матч своей команды против "Уфы", информирует sport24.ru.

По сведениям источника, 25-летний хавбек "сине-бело-голубых", пройдя вчера медобследование, продолжает работать по индивидуальной программе. Из-за проблем с голеностопом футболист наверняка не выйдет на поле "Нефтяника" в матче 24-го тура РФПЛ.

Напомним, Орлов предлагает "Зениту" умерить амбиции. | soccernews.ru

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