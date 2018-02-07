Кузяев: "Против Месси можно играть, но сложно"

Полузащитник сборной России Далер Кузяев вспомнил о своем опыте игры против форварда национальной команды Аргентины Лионеля Месси.

"Реально ли играть против Месси? Я не считаю, что кого-то нереально остановить - с каждым можно играть. Возможно, нам не до конца это удалось, потому что несколько моментов он все-таки создал. Играть можно против него. Но сложно", - цитирует 25-летнего хавбека официальный сайт питерского "Зенита".

Напомним, Линекер считает, что сборная Испании выиграла бы больше титулов, если бы за нее выступал Месси.