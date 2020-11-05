Кузяев провёл юбилейный матч за "Зенит"

Полузащитник Далер Кузяев достиг отметки в 100 сыгранных матчей в составе питерского "Зенита".

Юбилейной для хавбека стала вчерашняя игра Лиги Чемпионов против "Лацио", завершившаяся ничьей 1:1.

В 100 встречах Кузяев забил 12 голов и сделал 9 ассистов.

Напомним, что прошлым летом 27-летний футболист хотел покинуть "Зенит" и искал клуб в Европе, но в итоге вернулся в родную команду.

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