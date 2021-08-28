Кузяев рассказал, как без Дзюбы изменилась атмосфера в сборной России

Полузащитник сборной России Далер Кузяев рассказал, как изменилась атмосфера национальной команды в отсутствии нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы, который не был вызван на сбор.

"Конечно же, шуток стало меньше. Артем отвечал за атмосферу в команде. Кто сейчас самый харизматичный? Может, Джикия. В принципе Жора - хорошая кандидатура на роль капитана", - приводит слова Кузяева Sport24.

Сборная России в сентябре проведет три матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Россияне сыграют со сборными Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).

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