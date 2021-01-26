Кузяев рассказал о несостоявшемся переходе в европейский клуб

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев назвал причины сорвавшегося трансфера в клуб из Европы.

Прошлым летом хавбек покинул "сине-бело-голубых" на правах свободного агента, но новую команду за границей не нашёл и вернулся в октябре в питерский клуб.

"Знаете, так много было разговоров... То та команда якобы хочет, то эта. Когда же мы просили подтвердить интерес бумагой или поговорить со спортивным директором, находились какие-то причины, чтобы этого не делать. Реальных предложений, наверное, было 3-4, когда дошло до представителей клубов. Но всё равно не сложилось. Что помешало? И лимит на иностранцев без паспорта ЕС, как в Испании и Италии. И люди, которые вмешивались в процесс.

Многие предлагали меня в разные команды, хотя я с этими людьми даже не был знаком и не просил их помогать. Но мне писали, отцу, просили авторизацию для ведения переговоров. Я спрашивал: "Вы кто такие?". Поняли, что появился бесплатный игрок, захотели заработать, вот и вмешивались в процесс, что тоже не сыграло на руку. Деньги? Многие, кто с нами вели переговоры, соглашались, что у нас вполне адекватные условия", - сказал Кузяев.

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