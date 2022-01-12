Кузяев рассказал о своем отпуске в Мексике

Фото: инстаграм Кузяева\Автор неизвестен

Хавбек сборной России и петербургского "Зенита" Далер Кузяев поделился впечатлениями от своего в Мексике.

– Далер, как прошли ваши каникулы?

– Замечательно! Съездил в Мексику, провел там две недели, мне очень понравилось. Запоминающийся отдых – я был там впервые, интересно было побывать в этой стране, у пирамид майя в Чичен-Ице, на экскурсиях в пещерах и сенотах. Остался очень доволен поездкой – мне нравится полежать на пляже, позагорать, поплавать в море, а там этого было вдоволь.

– Попробовали что-то необычное из еды?

– Да, местную кухню – например, впервые ел такос. Понравилось, хоть и немного остро.

– Поддерживали форму в отпуске, или отдых – значит, отдых?

– Конечно, поддерживал! Понимал, что не надо запускать себя, не позволял лишнего в плане еды. Легкие пробежки, работа в зале, все стандартно. Так что к сборам подошел в нормальной форме, – сказал Кузяев.

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