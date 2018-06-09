Кузяев: "Сборной России надо создавать больше моментов"

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Кузяев: "Сборной России надо создавать больше моментов"

Полузащитник "Зенита" и сборной России Далер Кузяев указал на недостатки в игре национальной команды.

"Надо создавать больше моментов. В предыдущих двух матчах мы мало били. Согласен с тем, что вратарская линия у нас очень сильная, но и нападение не слабее. Просто необходимо поработать над этим, у нас хорошие исполнители. Проблемы в центре полузащиты? Потихонечку справляемся, работаем над этим компонентом. И не только над этой зоной, а над всеми составляющими игры" - сказал Кузяев.

Напомним, что в двух предыдущих товарищеских матчах против Австрии и Турции сборная России нанесла всего один удар в створ ворот.

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