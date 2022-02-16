Кузяев считает, что "Зениту" не повезло с жеребьевкой Лиги Европы
Фото: инстаграм Кузяева\Автор неизвестен
Хавбек петербургского "Зенита" Далер Кузяев рассказал о своих ожиданиях от первой игры с "Бетисом" в рамках 1/16 финала Лиги Европы.
"Мне кажется, что сборы прошли продуктивно. Понятно, мы не на пике формы, но в достаточно хорошем состоянии. Надеюсь, что завтра у нас получится одержать победу. Будем играть на победу.
В какой-то степени можно сказать, что нам не повезло с жеребьевкой. "Бетис" очень хорошо играет в чемпионате. И финал Лиги Европы пройдет в Севилье (на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" - прим.), это будет их мотивировать.
Но мы верим в свои силы и готовы к игре", - цитирует полузащитника "Чемпионат".
Игра между "Зенитом" и "Бетисом" в Петербурге состоится уже завтра, 17 февраля. Начало встречи запланировано на 20:45 (мск). Ответный матч пройдет в Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин" 24 февраля.
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