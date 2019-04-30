Кузяев тренировался с ограничениями в общей группе "Зенита"
Игроки "Зенита" приступили к подготовке к гостевому матчу РПЛ с "Ахматом". Полузащитник Далер Кузяев занимался в общей группе с ограничениями.
Напомним, футболист был травмирован в последнем матче сборной Бельгии (1:3), который прошел 21 апреля в рамках первого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
В текущем сезоне Кузяев участвовал в 30 матчах в РПЛ, забив 4 мяча и сделав 3 ассиста. "Зенит" является лидером чемпионата России.
Не пропустите: Игроки ПСЖ недовольны уровнем игры Паредеса, который ранее выступал за "Зенит"| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Зенит" готов купить Марио Фернандеса за 20 миллионов евро
-
Сульшер раскритиковал Мартиаля после матча с "Челси"
-
Полиция арестовала двух человек в Англии за распространение фотографии тела Салы
-
Бутсы Погба с финала ЧМ-2018 проданы с аукциона за 30 тысяч евро
-
"Милан" определился с кандидатами на пост главного тренера
Лента новостей
-
Футбол XXI века: "Боруссия" Дортмунд (2015-2019)
-
"Челси", "Бавария" и "Атлетико" хотят приобрести защитника "Ниццы"
-
"Зенит" готов купить Марио Фернандеса за 20 миллионов евро
-
Кузяев тренировался с ограничениями в общей группе "Зенита"
-
Сульшер раскритиковал Мартиаля после матча с "Челси"
-
Назначены арбитры на первые полуфинальные матчи Лиги Европы
-
Полиция арестовала двух человек в Англии за распространение фотографии тела Салы
-
Бутсы Погба с финала ЧМ-2018 проданы с аукциона за 30 тысяч евро
-
Стоунз: "Ливерпуль" помог "Манчестер Сити" выйти на новый уровень"
-
"Милан" определился с кандидатами на пост главного тренера
-
Игрок "Лестера" извинился за расистские шутки, сказанные несколько лет назад
-
Сарри не хочет покидать "Челси"
-
Президент "Лиона" намерен продать Ндомбеле только в "Ювентус"
-
Скоулз: "В свои годы Погба должен показывать свои возможность каждую неделю"
-
"Ювентус" хочет обменять Кина на Икарди
-
Пьянич не уверен в своем будущем в "Ювентусе"
-
Неймара могут отстранить от выступлений в сборной Бразилии за удар фаната
-
Фирмино надеется восстановится к матчу с "Барселоной"
-
Голландский кумир французов. Не забывайте уникального Джонни Репа
-
Луиз: "Когда я слышу гимн Лиги чемпионов, то очень скучаю"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|26
|57
|2
|Локомотив Москва
|26
|49
|3
|Краснодар
|26
|46
|4
|ЦСКА Москва
|26
|44
|5
|Арсенал Тула
|26
|39
|6
|Спартак Москва
|25
|39
|7
|Оренбург
|26
|36
|8
|Ростов
|26
|36
|9
|Ахмат
|26
|35
|10
|Урал
|26
|33
|11
|Рубин
|25
|31
|12
|Динамо Москва
|26
|29
|13
|Крылья Советов
|26
|27
|14
|Уфа
|26
|25
|15
|Анжи
|26
|20
|16
|Енисей Красноярск
|26
|16