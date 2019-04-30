Кузяев тренировался с ограничениями в общей группе "Зенита"

Игроки "Зенита" приступили к подготовке к гостевому матчу РПЛ с "Ахматом". Полузащитник Далер Кузяев занимался в общей группе с ограничениями.

Напомним, футболист был травмирован в последнем матче сборной Бельгии (1:3), который прошел 21 апреля в рамках первого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

В текущем сезоне Кузяев участвовал в 30 матчах в РПЛ, забив 4 мяча и сделав 3 ассиста. "Зенит" является лидером чемпионата России.

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