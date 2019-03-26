Кузяев успешно перенес операцию в Германии

Полузащитник "Зенита" и сборной России Далер Кузяев прооперирован в Германии.

Напомним, что футболист был травмирован в матче с Бельгией (1:3) в рамках 1-го тура отбора Евро-2020. У него была зафиксирована травма латерального мениска правого колена

Как сообщает "Зенит", Кузяеву потребуется 6-8 недель для реабилитации. Восстанавливаться игрок будет в Петербурге.

"Сине-бело-голубые желают Далеру Кузяеву здоровья и скорейшего возвращения на поле!" - сообщается на сайте "Зенита".

"Зенит" занимает лидирующую позицию в турнирной таблице чемпионата России.

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