Кузяев: "В сборной Египта знаю только двух игроков"

Полузащитник сборной России Далер Кузяев поделился своим мнением о национальной команде Египта, с которыми будущие хозяева Чемпионата Мира сыграют на групповом этапе турнира.

"В сборной Египта знаю только двух игроков. Салаха и опорника из "Арсенала" - Эль Ненни. Больше никого не знаю", - приводит слова 25-летнего хавбека sport24.ru.

Напомним, Кузяев рассказал о своем несостоявшемся переезде в Европу. | soccernews.ru