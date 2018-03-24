Кузяев вернулся к тренировкам в общей группе

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Кузяев вернулся к тренировкам в общей группе

Полузащитник "Зенита" и сборной России Далер Кузяев вернулся к тренировкам в общей группе.

Напомним, что 25-летний хавбек прибыл в расположение национальной команды с травмой стопы, из-за чего пропустил товарищеский матч с Бразилией.

Однако Кузяев имеет шансы сыграть в контрольном поединке с Францией, который состоится во вторник, 27 марта. 

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