Кузяев вернулся в Санкт-Петербург

Теги зенит санкт-петербургдалер кузяев

Кузяев вернулся в Санкт-Петербург

Будущее полузащитника сборной России Далера Кузяева остаётся неопределённым.

У футболиста 31 июля истёк контракт с "Зенитом", он пытался трудоустроиться в Европе, но пока безуспешно.

"Сине-бело-голубые" готовы вернуть хавбека и, возможно, тот дал согласие на возвращение, поскольку из расположения национальной команды прилетел именно в Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что за Кузяева борются "Алавес" и "Страсбур", но игрока не устраивает предлагаемая зарплата.

Не пропустите: Далер Кузяев вошел в топ-3 самых дорогих свободных агентов по версии Transfermarkt. | http://soccernews.ru
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