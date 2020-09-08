Кузяев вернулся в Санкт-Петербург

Будущее полузащитника сборной России Далера Кузяева остаётся неопределённым.

У футболиста 31 июля истёк контракт с "Зенитом", он пытался трудоустроиться в Европе, но пока безуспешно.

"Сине-бело-голубые" готовы вернуть хавбека и, возможно, тот дал согласие на возвращение, поскольку из расположения национальной команды прилетел именно в Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что за Кузяева борются "Алавес" и "Страсбур", но игрока не устраивает предлагаемая зарплата.

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