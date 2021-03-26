Кузяев второй месяц подряд признан лучшим игроком "Зенита"
Фото твиттер "Зенита"
Болельщики питерского "Зенита" выбрали лучшего футболиста команды по итогам марта.
Победителем голосования второй месяц подряд стал полузащитник Далер Кузяев.
В этот раз 28-летнего хавбека поддержали 37,96 процента опрошенных, благодаря чему он опередил Вендела (35,57%) и Вячеслава Караваева (9,01%).
В марте Кузяев сыграл за "Зенит" 3 матча, в которых сделал 2 ассиста.
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