Кузяев высказался о натурализации футболистов для сборной России

Теги зенит санкт-петербургдалер кузяев

Кузяев высказался о натурализации футболистов для сборной России

Хавбек питерского "Зенита" Далер Кузяев рассказал о своём отношении к натурализации футболистов для сборной России.

"Конкуренция только на пользу идёт. Я не против натурализации, если это действительно сильные игроки" - сказал Кузяев.

Стоит отметить, что в течение последних нескольких лет в сборную России вызывались четыре натурализованных игрока - вратарь "Локомотива" Гильерме Маринато, защитник ЦСКА Марио Фернандес, хавбек "Фенербахче" Роман Нойштедтер и полузащитник "Кёльна" Константин Рауш

Не пропустите: Лунев: "Готов ли я стать первым номером сборной? Это решать тренеру". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 5 тура

Турнир прогнозов: анонс 5 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 8 20
2 Локомотив Москва 8 19
3 Ростов 8 15
4 Краснодар 8 15
5 Рубин 8 14
6 ЦСКА Москва 8 13
7 Ахмат 8 12
8 Уфа 8 10
9 Спартак Москва 8 9
10 Урал 8 9
11 Динамо Москва 8 8
12 Тосно 8 7
13 Арсенал Тула 8 7
14 СКА Хабаровск 8 6
15 Анжи 8 6
16 Амкар 8 5
Полная таблица

топ-5 тегов