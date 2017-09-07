Кузяев высказался о натурализации футболистов для сборной России

Хавбек питерского "Зенита" Далер Кузяев рассказал о своём отношении к натурализации футболистов для сборной России.

"Конкуренция только на пользу идёт. Я не против натурализации, если это действительно сильные игроки" - сказал Кузяев.

Стоит отметить, что в течение последних нескольких лет в сборную России вызывались четыре натурализованных игрока - вратарь "Локомотива" Гильерме Маринато, защитник ЦСКА Марио Фернандес, хавбек "Фенербахче" Роман Нойштедтер и полузащитник "Кёльна" Константин Рауш.

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