Кузяев высказался перед матчем против Дании

Теги чемпионат европыроссияданиядалер кузяев

Кузяев высказался перед матчем против ДанииФото: инстаграм Кузяева/Автор неизвестен

Футболист "Зенита" и сборной России Далер Кузяев высказался перед матчем третьего тура группового этапа Евро-2020 против сборной Дании.

"Я полностью уверен в том, что Дания с первых минут будет оказывать на нас невероятное давление, они будут больше контролировать мяч и атаковать. Однако мы готовы к такому сценарию. Мы готовы бороться с ними и будем придерживаться своей тактики. Все знают, что у нас не будет большого количества моментов, поэтому мы должны постараться выжать из них максимум", — приводит слова Кузяева пресс-служба УЕФА.

Россия сыграет с Данией 21 июня, в 22:00. Место проведения - Копенгаген.

Также не пропустите: Головин высказался перед матче с Данией. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Швейцария выбросила Турцию с Евро-2020

Швейцария выбросила Турцию с Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов