Кузяев высказался перед матчем против Дании

Фото: инстаграм Кузяева/Автор неизвестен

Футболист "Зенита" и сборной России Далер Кузяев высказался перед матчем третьего тура группового этапа Евро-2020 против сборной Дании.

"Я полностью уверен в том, что Дания с первых минут будет оказывать на нас невероятное давление, они будут больше контролировать мяч и атаковать. Однако мы готовы к такому сценарию. Мы готовы бороться с ними и будем придерживаться своей тактики. Все знают, что у нас не будет большого количества моментов, поэтому мы должны постараться выжать из них максимум", — приводит слова Кузяева пресс-служба УЕФА.

Россия сыграет с Данией 21 июня, в 22:00. Место проведения - Копенгаген.

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