Кузяев высоко отозвался о Дзюбе

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Полузащитник питерского "Зенита" Далер Кузяев поделился мнением о качествах своего одноклубника Артёма Дзюбы.

"С Артёмом я уже пятый год в одной команде играю. Дзюба любит пошутить, шутит он над всеми без исключения. Это качественный, сильный игрок. Сама статистика говорит за него, сколько голов он забил, сколько передач отдал.

Не мне решать, пригодился бы он сборной или нет. Скажу, что он сильный игрок. Не совсем согласен, что мне необходимо присутствие Дзюбы, чтобы я показывал лучшую игру. Конечно же, атмосфера в сборной сейчас немного изменилась, стало потише, меньше шуток. Будет ли Артём в сборной или нет - вопрос к Валерию Георгиевичу [Карпину]", - сказал Кузяев.

В текущем сезоне 33-летний Дзюба забил 10 голов и сделал 9 ассистов в 22 матчах за "Зенит".

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