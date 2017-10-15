Кузяев: "Зенит" должен был побеждать тульский "Арсенал" в любом состоянии"

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев прокомментировал поражение своей команды от тульского "Арсенала" (0:1) в матче 13-го тура чемпионата России.

"Мы владели преимуществом, но пропустили обидную контратаку. Ничего страшного. Без поражений не бывает побед. Сложно ли переключаться после игр за сборную на выступление в клубе? Не сложно. Что там лететь? Из Москвы сюда, или из Казани. Аргентинцам тяжелее – дорога отнимает силы. Я перестроился без проблем.

Можно ли оправдать поражение от "Арсенала" паузой на игры сборных? Думаю, не стоит оправдываться этим. В любом состоянии, тем более дома, мы должны были побеждать тульский "Арсенал". В первом тайме мы играли академично. В перерыве тренер попросил играть более агрессивно, сконцентрироваться на атаке, пытаться разыгрывать мяч в одно-два касания. Считаю, что второй тайм мы сыграли получше.

Можно ли сказать, что игра против ЦСКА в следующем туре станет определяющей на этом отрезке чемпионата? Не определяющей, но очень интересной. ЦСКА обыграл "Краснодар". В случае победы они могут приблизиться к нам вплотную. Мы должны кровь из носу брать 3 очка в Москве", - приводят слова Кузяева российские СМИ.

Напомним, что это поражение стало для "Зенита" первым в Премьер-лиге в этом сезоне.

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