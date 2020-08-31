Кузяев ждёт предложения от испанского клуба

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Кузяев ждёт предложения от испанского клуба

Вероятным местом продолжения карьеры для бывшего полузащитника "Зенита" Далера Кузяева является Испания.

По информации "Чемпионата", 27-летний футболист, который находится в статусе свободного агента, ждёт итогового предложения от "Алавеса".

Не исключено, что до конца текущей недели россиянин заключит с клубом Примеры контракт до 2022 года.

Кузяев выступал за "Зенит" с лета 2017 года, сыграл 94 матча, забил 12 голов и сделал 9 ассистов.

Не пропустите: Агент предложил услуги Кузяева турецкому клубу. | http://soccernews.ru
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