Кузяевым заинтересовался клуб из АПЛ

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Кузяевым заинтересовался клуб из АПЛ

У бывшего полузащитника "Зенита" Далера Кузяева появился вариант с трудоустройством в Англии.

По информации "Чемпионата", вариант с подписанием 27-летнего россиянина изучает "Саутгемптон".

В составе "святых" Кузяев может заменить Пьера-Эмиля Хейбьерга, которого летом купил "Тоттенхэм".

Хавбек после ухода из "Зенита" является свободным агентом, поэтому "Саутгемптон" может заполучить его бесплатно.

Не пропустите: Гендиректор "Спартака" отрицает интерес к Кузяеву. | http://soccernews.ru
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