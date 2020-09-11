Кузяевым заинтересовался клуб из АПЛ

У бывшего полузащитника "Зенита" Далера Кузяева появился вариант с трудоустройством в Англии.

По информации "Чемпионата", вариант с подписанием 27-летнего россиянина изучает "Саутгемптон".

В составе "святых" Кузяев может заменить Пьера-Эмиля Хейбьерга, которого летом купил "Тоттенхэм".

Хавбек после ухода из "Зенита" является свободным агентом, поэтому "Саутгемптон" может заполучить его бесплатно.

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