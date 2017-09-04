Квалификация ЧМ-2018, группа C: Чехия проиграла Северной Ирландии

В рамках восьмого тура квалификации ЧМ-2018 в отборочной группе C сборная Чехии в гостях неожиданно потерпела поражение от национальной команды Северной Ирландии.

Северная Ирландия – Чехия - 2:0

Голы: Эванс, 28 - 1:0, Брант, 41 - 2:0.

Северная Ирландия: Макговерн, Хьюз, Эванс, Маклафлин, Дэвис, Брант, Даллас (Лаферти, 74), Норвуд, Эванс, Уошингтон (Ходсон, 58), Мадженнис (Фергюсон, 84).

Чехия: Вацлик, Гебре Селассие, Калас, Новак (Дочкал, 66), Боржил, Янкто (Гушбауэр, 55), Дарида, Крейчи (Климент, 55), Соучек, Сухи, Крменчик.

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