Квалификация ЧМ-2018, группа C: Норвегия и Северная Ирландия побеждают

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Квалификация ЧМ-2018, группа C: Норвегия и Северная Ирландия побеждают

В рамках седьмого тура квалификации ЧМ-2018 в отборочной группе C состоялись два матча.

Сан-Марино – Северная Ирландия - 0:3

Голы: Мадженнис, 70 - 0:1, Мадженнис, 75 - 0:2, Дэвис, 78 (пенальти) - 0:3.

Сан-Марино: Симончини, Червеллини, Бьорди (Витайоли, 67), Симончини (Гасперони, 76), Палацци, Баттистини, Бонини, Грандони, Ринальди, Бернарди, Берарди (Голинуччи, 81).

Северная Ирландия: Макговерн, Эванс, Хьюз, Маклафлин, Брант, Дэвис, Норвуд, Даллас (Макгинн, 78), Уошингтон (Эванс, 78), Лаферти (Фергюсон, 61), Мадженнис.


Норвегия – Азербайджан - 2:0

Голы: Кинг, 32 (пенальти) - 1:0, Садыгов, 59 (автогол) - 2:0.

Норвегия: Ярстейн, Алеэсами, Свенссон (Эльабделлауи, 89), Шелвик, Нордтвейт, Берге, Юхансен, Дэли (Бергет, 82), Эльюнусси, Кинг, Серлот (Эльюнусси, 73).

Азербайджан: Агаев, Пашаев, Медведев, Садыгов, Гусейнов, Гараев (Амиргулиев, 81), Гусейнов, Алескеров, Ришард, Мадатов (Шейдаев, 62), Назаров (Исмаилов, 66).

Удаление: Гусейнов (90).

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