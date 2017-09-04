Квалификация ЧМ-2018, группа E: Польша и Черногория побеждают

В рамках восьмого тура квалификации ЧМ-2018 в отборочной группе E состоялись два матча.

Польша – Казахстан - 3:0

Голы: Милик, 11 - 1:0, Глик, 74 - 2:0, Левандовски, 86 (пенальти) - 3:0.

Польша: Фабианьски, Глик, Рыбус, Пишчек, Паздан, Макушевски (Блашчиковски, 65), Мончиньски (Беднарек, 89), Зелиньски, Гросицки (Теодорчик, 90), Милик, Левандовски.

Казахстан: Лория, Логвиненко, Ахметов, Дмитренко, Бейсебеков (Тагыберген, 87), Муртазаев, Дарабаев, Суюмбаев, Куат, Шомко, Хижниченко (Щеткин, 68).



Черногория – Румыния - 1:0

Гол: Йоветич, 75 - 1:0.

Черногория: Петкович, Томашевич, Савич, Стойкович, Вешович, Янкович (Йовович, 84), Вукчевич, Иванич (Мугоша, 70), Марушич, Йоветич, Бечирай (Зверотич, 90).

Румыния: Тэтэрушану, Гэман (Ханка, 81), Моци, Кирикеш, Бензар, Кипчу, Марин (Станчу, 64), Максим, Тошка, Станку, Андоне (Бэлуцэ, 64).

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