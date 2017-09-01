Квалификация ЧМ-2018, группа F: Англия громит Мальту и другие результаты

Теги мальтаанглиялитвашотландиясловакиясловения

Квалификация ЧМ-2018, группа F: Англия громит Мальту и другие результаты

В рамках седьмого тура квалификации ЧМ-2018 в отборочной группе F состоялись три матча.

Литва – Шотландия - 0:3

Голы: Армстронг, 25 - 0:1, Робертсон, 30 - 0:2, Макартур, 72 - 0:3.

Литва: Шеткус, Фрейдгеймас, Вайткунас, Киянскас, Боровскис, Жулпа (Спальвис, 68), Куклис, Сливка (Вербицкас, 79), Черных, Шярнас (Матулявичюс, 82), Новиковас.

Шотландия: Гордон, Тирни, Робертсон, Берра, Малгрю, Армстронг (Макгинн, 85), Филлипс, Форрест (Ритчи, 66), Браун, Макартур, Гриффитс (Мартин, 79).


Мальта – Англия - 0:4

Голы: Кейн, 53 - 0:1, Бертран, 85 - 0:2, Уэлбек, 90 - 0:3, Кейн, 90 - 0:4.

Мальта: Хогг, Магри, Церафа (Камиллери, 75), Борг, Аджиус, Кристенсен, Мускат, Фенек (Фенеч, 83), Фарруджия, Пизани, Шембри (Мифсуд, 86).

Англия: Харт, Кэйхилл, Бертран, Уокер, Джонс, Ливермор, Хендерсон, Алли (Варди, 70), Окслейд-Чемберлен (Уэлбек, 76), Стерлинг (Рэшфорд, 46), Кейн.


Словакия – Словения - 1:0

Гол: Немец, 81 - 1:0.

Словакия: Дубравка, Дьомбер, Губочан, Пекарик, Шкриньяр, Куцка (Грегуш, 65), Гамшик (Дуда, 88), Мак, Лоботка, Вайсс (Руснак, 55), Немец.

Словения: Облак, Мевля, Скубиц, Цесар, Йокич (Вилер, 9), Куртич, Бирса (Вербич, 60), Иличич, Крхин (Ротман, 80), Ветрих, Матавж.

Не пропустите: В шаге от Мундиаля: Германия вырывает победу над Чехией. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Возвращение Луческу в Украину: в центральном матче группы І команда Андрея Шевченко сыграет с Турцией

Возвращение Луческу в Украину: в центральном матче группы І команда Андрея Шевченко сыграет с Турцией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция 7 16
2 Швеция 7 13
3 Болгария 7 12
4 Нидерланды 7 10
5 Беларусь 7 5
6 Люксембург 7 4
Группа B М О
1 Швейцария 7 21
2 Португалия 7 18
3 Венгрия 7 10
4 Фарерские острова 7 5
5 Андорра 7 4
6 Латвия 7 3
Группа C М О
1 Германия 6 18
2 Северная Ирландия 7 16
3 Чехия 6 9
4 Норвегия 7 7
5 Азербайджан 7 7
6 Сан-Марино 7 0
Группа D М О
1 Сербия 6 12
2 Ирландия 6 12
3 Уэльс 6 8
4 Австрия 6 8
5 Грузия 6 3
6 Молдова 6 2
Группа E М О
1 Польша 7 16
2 Черногория 7 13
3 Дания 7 13
4 Румыния 6 6
5 Армения 6 6
6 Казахстан 7 2
Группа F М О
1 Словакия 7 15
2 Англия 6 14
3 Шотландия 7 11
4 Словения 7 11
5 Литва 7 5
6 Мальта 6 0
Группа G М О
1 Испания 6 16
2 Италия 6 16
3 Албания 6 9
4 Израиль 6 9
5 Македония 6 3
6 Лихтенштейн 6 0
Группа H М О
1 Бельгия 7 19
2 Греция 7 13
3 Босния и Герцеговина 7 11
4 Кипр 7 10
5 Эстония 7 5
6 Гибралтар 7 0
Группа I М О
1 Хорватия 6 13
2 Исландия 6 13
3 Турция 6 11
4 Украина 6 11
5 Финляндия 6 1
6 Косово 6 1
Полная таблица

топ-5 тегов