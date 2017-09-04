Квалификация ЧМ-2018, группа F: Англия переиграла Словакию и другие результаты

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Квалификация ЧМ-2018, группа F: Англия переиграла Словакию и другие результаты

В рамках восьмого тура квалификации ЧМ-2018 в отборочной группе F состоялись три матча.

Англия – Словакия - 2:1

Голы: Лоботка, 3 - 0:1, Дайер, 37 - 1:1, Рэшфорд, 59 - 2:1.

Англия: Харт, Кэйхилл, Бертран, Уокер, Джонс, Окслейд-Чемберлен (Стерлинг, 83), Хендерсон, Дайер, Алли (Ливермор, 90), Рэшфорд (Уэлбек, 84), Кейн.

Словакия: Дубравка, Дюрица, Шкртел, Губочан, Шкриньяр, Мак, Лоботка, Вайсс (Руснак, 68), Гамшик (Дуда, 79), Пекарик, Немец (Дюриш, 69).


Шотландия – Мальта - 2:0

Голы: Берра, 9 - 1:0, Гриффитс, 49 - 2:0.

Шотландия: Гордон, Берра, Робертсон, Тирни, Малгрю (Хэнли, 56), Армстронг, Браун, Макартур (Моррисон, 46), Форрест, Филлипс, Гриффитс (Мартин, 70).

Мальта: Хогг, Аджиус, Церафа, Борг (Мускат, 86), Магри, Фенек, Мускат, Кристенсен (Фенеч, 85), Эффионг, Пизани, Шембри (Гэмбин, 71).


Словения – Литва - 4:0

Голы: Иличич, 25 (пенальти) - 1:0, Иличич, 61 (пенальти) - 2:0, Вербич, 82 - 3:0, Бирса, 90 - 4:0.

Словения: Облак, Скубиц, Цесар, Вилер, Мевля, Репас (Ветрих, 86), Ротман, Куртич, Вербич, Иличич (Матавж, 85), Шпорар (Бирса, 63).

Литва: Шеткус, Вайткунас, Киянскас (Гирдвайнис, 79), Боровскис, Климавичюс, Сливка, Куклис, Вальскис (Спальвис, 65), Черных, Шярнас (Вербицкас, 80), Новиковас.

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