Квалификация ЧМ-2018: Италия обыграла Албанию, Македония разгромила Лихтенштейн

В рамках 10-го тура квалификации ЧМ-2018 в европейской отборочной группе G завершились ещё два матча. Италия в гостях минимально победила Албанию, а Македония на своём поле нанесла сокрушительное поражение Лихтенштейну.

Албания – Италия - 0:1

Гол: Кандрева, 73 - 0:1.

Албания: Бериша, Маврай, Хюсай, Весели, Аголи, Каче, Роши (Ахмеди, 90), Грезда, Баша (Лиля, 68), Мемушай (Лятифи, 76), Садику.

Италия: Буффон, Кьеллини, Дармиан (Дзаппакоста, 61), Бонуччи, Пароло, Спинаццола, Кандрева, Гальярдини, Инсинье (Эль-Шаарави, 90), Эдер (Габбьядини, 89), Иммобиле.



Македония – Лихтенштейн - 4:0

Голы: Муслиу, 36 - 1:0, Трайковски, 38 - 2:0, Барди, 67 - 3:0, Адеми, 69 - 4:0.

Македония: Димитриевски, Муслиу, Ристевски, Зайков, Ристовски, Хасани (Элмаз, 46), Барди (Дориев, 78), Трайковски, Алиоски, Пандев (Адеми, 64), Несторовски.

Лихтенштейн: Йеле, Кауфманн, Геппель, Малин, Визер, Полверино, Брэндле (Эрне, 74), Бюхель (Зеле, 80), Вольфингер (Йылдыз, 66), Зеле, Квинтанс.

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