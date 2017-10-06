Квалификация ЧМ-2018: Израиль в гостях одолел Лихтенштейн, Хорватия потеряла очки в матче с Финляндией

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Квалификация ЧМ-2018: Израиль в гостях одолел Лихтенштейн, Хорватия потеряла очки в матче с Финляндией

В рамках девятого тура квалификации ЧМ-2018 в Европе состоялись ещё два матча. В отборочной группе G Израиль на выезде одержал минимальную победу над Лихтенштейном, а в отборочной группе I Хорватия дома добилась лишь ничьей в поединке с Финляндией.

Лихтенштейн – Израиль - 0:1

Гол: Тиби, 21 - 0:1.

Лихтенштейн: Йеле, Кауфманн (Брэндле, 51), Геппель, Малин (Оспельт, 89), Вольфингер, Бюхель, Полверино, Бюхель, Хаслер, Бургмайер, Эрне (Йылдыз, 73).

Израиль: Харуш, Тиби, Бен Хаим, Давидзада, Келтьенс, Натхо, Кабха, Атар (Бен Хаим, 70), Меликсон (Бенаюн, 78), Рафаелов (Эйнбиндер, 63), Хемед.


Хорватия – Финляндия - 1:1

Голы: Манджукич, 57 - 1:0, Сойри, 90 - 1:1.

Хорватия: Субашич, Митрович, Вида, Врсалько, Пиварич, Брозович (Рог, 54), Модрич, Ракитич, Перишич, Манджукич (Пашалич, 86), Крамарич (Чоп, 81).

Финляндия: Градецки, Араюури, Ояла, Мойсандер, Гранлунд, Спарв, Хетемай (Сойри, 80), Хямяляйнен, Шюллер (Пукки, 69), Скрабб, Похьянпало.

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