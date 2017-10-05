Квалификация ЧМ-2018: Норвегия сокрушила Сан-Марино, Румыния разобралась с Казахстаном

В рамках девятого тура квалификации ЧМ-2018 состоялись ещё два матча. В отборочной группе C Норвегия в гостях деклассировала Сан-Марино, а в отборочной группе E Румыния уверенно обыграла Казахстан.

Сан-Марино – Норвегия - 0:8

Голы: Хенриксен, 8 - 0:1, Кинг, 14 (пенальти) - 0:2, Кинг, 17 - 0:3, Эльюнусси, 39 - 0:4, Эльюнусси, 48 - 0:5, Сельнэс, 58 - 0:6, Эльюнусси, 68 - 0:7, Линнес, 86 - 0:8.

Сан-Марино: Симончини, Червеллини (Ринальди, 80), Симончини, Чеволи, Палацци, Баттистини, Гасперони, Грандони, Бролли, Бернарди (Томассини, 89), Берарди (Бонини, 67).

Норвегия: Ярстейн, Вальсвик, Мелинг, Свенссон, Линнес, Эльюнусси (Эльюнусси, 71), Берге (Сельнэс, 46), Хенриксен, Нордтвейт, Кинг (Тофт-Содерлунд, 62), Серлот.



Румыния – Казахстан - 3:1

Голы: Будеску, 33 - 1:0, Будеску, 38 (пенальти) - 2:0, Кешерю, 73 - 3:0, Турысбек, 82 - 3:1.

Румыния: Тэтэрушану, Бензар, Григоре, Кирикеш, Пинтилий (Хобан, 70), Марин, Будеску (Ионицэ, 80), Кипчу, Грозав, Андоне (Кешерю, 66), Ганя.

Казахстан: Покатилов, Ахметов, Дмитренко, Суюмбаев, Малый, Дарабаев, Куат, Нургалиев (Хижниченко, 46), Тагыберген (Турысбек, 66), Муртазаев (Щеткин, 58), Бейсебеков.

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