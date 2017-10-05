Квалификация ЧМ-2018: Шотландия одолела Словакию, Мальта отобрала очки у Литвы

В рамках девятого тура квалификации ЧМ-2018 состоялись два матча в отборочной группе F. Шотландия дома с большим трудом победила Словакию, а Литва на выезде не сумела обыграть Мальту.

Шотландия – Словакия - 1:0

Гол: Шкртел, 89 (автогол) - 1:0.

Шотландия: Гордон, Малгрю, Робертсон, Тирни (Анья, 82), Берра, Бэннан, Флетчер (Макартур, 79), Форрест (Мартин, 61), Моррисон, Филлипс, Гриффитс.

Словакия: Дубравка, Шкртел, Губочан, Пекарик, Дюрица, Лоботка, Грегуш, Гамшик (Дуда, 79), Куцка (Дьомбер, 80), Мак, Немец (Вайсс, 79).

Удаление: Мак (23).



Мальта – Литва - 1:1

Голы: Аджиус, 23 - 1:0, Сливка, 53 - 1:1.

Мальта: Хогг, Борг, Камиллери, Церафа, Аджиус, Гэмбин (Борг, 86), Мускат, Фенеч (Аттард, 90), Эффионг, Пизани, Шембри (Фейлла, 46).

Литва: Зубас, Гирдвайнис, Микуцкис, Андрюшкявичюс, Вайткунас, Куклис, Сливка, Вальскис (Папшис, 46), Черных, Матулявичюс (Спальвис, 80), Новиковас.

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