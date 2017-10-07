Квалификация ЧМ-2018: Швеция сокрушила Люксембург, Эстония уничтожила Гибралтар, Латвия сыграла вничью с Фарерскими островами

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Квалификация ЧМ-2018: Швеция сокрушила Люксембург, Эстония уничтожила Гибралтар, Латвия сыграла вничью с Фарерскими островами

В рамках девятого тура квалификации ЧМ-2018 состоялись ещё три матча. В отборочной группе A Швеция дома деклассировала Люксембург, в группе B - Фарерские острова и Латвия разошлись миром, а в группе H - Эстония на выезде очень крупно обыграла Гибралтар.

Швеция – Люксембург - 8:0

Голы: Гранквист, 10 (пенальти) - 1:0, Берг, 18 - 2:0, Берг, 37 - 3:0, Берг, 54 - 4:0, Люстиг, 60 - 5:0, Гранквист, 67 (пенальти) - 6:0, Берг, 71 - 7:0, Тойвонен, 76 - 8:0.

Швеция: Ольсен, Люстиг (Крафт, 62), Линделеф, Аугустинссон, Гранквист (Хеландер, 81), Юханссон, Ларссон, Классон, Форсберг, Тойвонен, Берг (Телин, 74).

Люксембург: Жубер, Филиппс, Муч, Мальже, Мартинш Перейра (Скендерович, 72), Яниш, Тилль (Родригес, 46), Хольтер, Тилль (Турпель, 46), Жоаким, Да Мота.  


Фарерские острова – Латвия - 0:0

Фарерские острова: Нильсен, Грегерсен, Наттестад, Давидсен, Беньяминсен, Эдмундссон, Ханссон (Юнсен, 65), Якобсен (Йоханнесен, 77), Ватнхамар (уй Бартальсстову, 87), Нэс, Соренсен.

Латвия: Ванин, Горкш, Колесов, Максименко, Фрейманис, Лайзанс, Тарасов, Икауниекс (Улдрикис, 74), Казачок (Вишняков, 66), Клюшкин, Шабала (Вишняков, 83).


Гибралтар – Эстония - 0:6

Голы: Лутс, 10 - 0:1, Кяйт, 30 - 0:2, Зенев, 38 - 0:3, Тамм, 52 - 0:4, Тамм, 65 - 0:5, Тамм, 77 - 0:6.

Гибралтар: Ибраим, Пьюзи, Чиполина, Барнетт, Оливеро, Бардон, Босио (Лопес, 46), Уокер, Гарсия, Эрнандес, Кумбз (Йоум, 73).

Эстония: Аксалу, Тамм, Яагер, Клаван, Метс, Лутс (Мошников, 66), Васильев (Антонов, 21), Тенисте, Пикк, Зенев (Аньер, 58), Кяйт.

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Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Швеция 9 19
2 Франция 8 17
3 Нидерланды 8 13
4 Болгария 8 12
5 Беларусь 8 5
6 Люксембург 9 5
Группа B М О
1 Швейцария 9 27
2 Португалия 9 24
3 Венгрия 9 10
4 Фарерские острова 9 9
5 Латвия 9 4
6 Андорра 9 4
Группа C М О
1 Германия 9 27
2 Северная Ирландия 9 19
3 Чехия 9 12
4 Норвегия 9 10
5 Азербайджан 9 10
6 Сан-Марино 9 0
Группа D М О
1 Сербия 9 18
2 Уэльс 9 17
3 Ирландия 9 16
4 Австрия 9 12
5 Грузия 9 5
6 Молдова 9 2
Группа E М О
1 Польша 9 22
2 Дания 9 19
3 Черногория 9 16
4 Румыния 9 12
5 Армения 9 6
6 Казахстан 9 2
Группа F М О
1 Англия 9 23
2 Шотландия 9 17
3 Словакия 9 15
4 Словения 9 14
5 Литва 9 6
6 Мальта 9 1
Группа G М О
1 Испания 9 25
2 Италия 9 20
3 Албания 9 13
4 Израиль 9 12
5 Македония 9 8
6 Лихтенштейн 9 0
Группа H М О
1 Бельгия 9 25
2 Греция 9 16
3 Босния и Герцеговина 9 14
4 Эстония 9 11
5 Кипр 9 10
6 Гибралтар 9 0
Группа I М О
1 Исландия 9 19
2 Хорватия 9 17
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6 Косово 9 1
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