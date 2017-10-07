Квалификация ЧМ-2018: Швеция сокрушила Люксембург, Эстония уничтожила Гибралтар, Латвия сыграла вничью с Фарерскими островами

В рамках девятого тура квалификации ЧМ-2018 состоялись ещё три матча. В отборочной группе A Швеция дома деклассировала Люксембург, в группе B - Фарерские острова и Латвия разошлись миром, а в группе H - Эстония на выезде очень крупно обыграла Гибралтар.

Швеция – Люксембург - 8:0

Голы: Гранквист, 10 (пенальти) - 1:0, Берг, 18 - 2:0, Берг, 37 - 3:0, Берг, 54 - 4:0, Люстиг, 60 - 5:0, Гранквист, 67 (пенальти) - 6:0, Берг, 71 - 7:0, Тойвонен, 76 - 8:0.

Швеция: Ольсен, Люстиг (Крафт, 62), Линделеф, Аугустинссон, Гранквист (Хеландер, 81), Юханссон, Ларссон, Классон, Форсберг, Тойвонен, Берг (Телин, 74).

Люксембург: Жубер, Филиппс, Муч, Мальже, Мартинш Перейра (Скендерович, 72), Яниш, Тилль (Родригес, 46), Хольтер, Тилль (Турпель, 46), Жоаким, Да Мота.



Фарерские острова – Латвия - 0:0

Фарерские острова: Нильсен, Грегерсен, Наттестад, Давидсен, Беньяминсен, Эдмундссон, Ханссон (Юнсен, 65), Якобсен (Йоханнесен, 77), Ватнхамар (уй Бартальсстову, 87), Нэс, Соренсен.

Латвия: Ванин, Горкш, Колесов, Максименко, Фрейманис, Лайзанс, Тарасов, Икауниекс (Улдрикис, 74), Казачок (Вишняков, 66), Клюшкин, Шабала (Вишняков, 83).



Гибралтар – Эстония - 0:6

Голы: Лутс, 10 - 0:1, Кяйт, 30 - 0:2, Зенев, 38 - 0:3, Тамм, 52 - 0:4, Тамм, 65 - 0:5, Тамм, 77 - 0:6.

Гибралтар: Ибраим, Пьюзи, Чиполина, Барнетт, Оливеро, Бардон, Босио (Лопес, 46), Уокер, Гарсия, Эрнандес, Кумбз (Йоум, 73).

Эстония: Аксалу, Тамм, Яагер, Клаван, Метс, Лутс (Мошников, 66), Васильев (Антонов, 21), Тенисте, Пикк, Зенев (Аньер, 58), Кяйт.

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