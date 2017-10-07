Квалификация ЧМ-2018: Швейцария громит Венгрию, Греция сильнее Кипра

В рамках девятого тура квалификации ЧМ-2018 состоялись ещё два матча. В отборочной группе B Швейцария дома уверенно разобралась с Венгрией, а в группе H - Греция на выезде переиграла Кипр.

Швейцария – Венгрия - 5:2

Голы: Джака, 18 - 1:0, Фрай, 20 - 2:0, Цубер, 43 - 3:0, Цубер, 49 - 4:0, Гузмич, 58 - 4:1, Лихтштайнер, 83 - 5:1, Уграи, 88 - 5:2.

Швейцария: Зоммер, Шер, Джуру, Лихтштайнер, Мубандже, Фройлер (Дердийок, 83), Фрай (Закария, 73), Цубер, Джака, Шакири, Сеферович (Эмболо, 63).

Венгрия: Гулачи, Беше (Ланг, 32), Корхут, Гузмич, Кадар, Элек (Маркварт, 56), Надь, Паткаи, Ловренчич, Уграи, Варга (Шаллаи, 69).



Кипр – Греция - 1:2

Голы: Сотериу, 18 - 1:0, Митроглу, 24 - 1:1, Циолис, 26 - 1:2.

Кипр: Панаги, Деметриу, Лайфис, Антониадис (Александру, 60), Кирьяку, Лабан, Артиматас, Кателарис, Маргаса (Митидис, 86), Сотериу, Кастанос (Икономидис, 80).

Греция: Карнезис, Папастатопулос, Манолас, Цавелас, Стафилидис, Циолис, Зека, Фортунис (Донис, 76), Манталос, Торосидис (Рецос, 70), Митроглу (Самарис, 89).

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