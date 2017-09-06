Квалификация ЧМ-2018: Уругвай одолел Парагвай, Чили проиграл Боливии, Перу сильнее Эквадора

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Квалификация ЧМ-2018: Уругвай одолел Парагвай, Чили проиграл Боливии, Перу сильнее Эквадора

В рамках 16-го тура квалификации ЧМ-2018 в Южной Америке состоялись ещё три матча.

Боливия – Чили - 1:0

Гол: Арсе, 59 (пенальти) - 1:0.

Боливия: Лампе, Вальверде (Кандия, 73), Ральдес, Сентено, Бехарано, Хустиниано, Флорес, Эскобар (Альварес, 46), Кампос (Чумасеро, 66), Морено, Арсе.

Чили: Браво, Босежур, Медель, Диас, Эрнандес, Диас (Вальдивия, 66), Санчес, Видаль (Валенсия, 80), Варгас (Паредес, 63), Сильва, Исла.

Удаление: Чумасеро (90).


Эквадор – Перу - 1:2

Голы: Флорес, 73 - 0:1, Уртадо, 76 - 0:2, Валенсия, 80 (пенальти) - 1:2.

Эквадор: Бангера, Рамирес, Ачильер, Веласко, Валенсия, Орехуэла (Гайбор, 81), Касарес (Эстрада, 82), Нобоа, Арболеда, Кайседо (Кайседо, 71), Валенсия.

Перу: Каседа, Корсо, Родригес, Рамос, Йотун, Тапия (Картахена, 63), Куэва (Сантамария, 81), Каррильо (Уртадо, 74), Трауко, Герреро, Флорес.

Удаление: Рамос (79).


Парагвай – Уругвай - 1:2

Голы: Вальверде, 76 - 0:1, Гомес, 80 (автогол) - 0:2, Ромеро, 88 - 1:2.

Парагвай: Сильва, Гомес, Алонсо, Морейра, да Сильва, Касерес (Ортис, 41), Риверос (Домингес, 79), Альмирон, Ромеро, Барриос (Сальседо, 66), Ромеро.

Уругвай: Муслера, Хименес, Касерес, Перейра, Годин, Нандес (Санчес, 71), Вальверде, Весино, Родригес (Стуани, 63), Суарес (Аревало, 90), Кавани.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бразилия 16 37
2 Колумбия 16 26
3 Уругвай 15 24
4 Перу 16 24
5 Чили 16 23
6 Аргентина 15 23
7 Парагвай 15 21
8 Эквадор 16 20
9 Боливия 16 13
10 Венесуэла 15 7
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