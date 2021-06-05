Квалификация ЧМ-2022: Бразилия обыграла Эквадор благодаря двум голевым действиям Неймара
Фото твиттер КОНМЕБОЛ
В рамках 5-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 в Южной Америке сборная Бразилии одержала очередную победу.
"Селесао" взяли верх над Эквадором благодаря Неймару, который забил гол и сделал ассист. С передачи форварда ПСЖ отличился Ришарлисон.
В активе бразильцев максимально возможные 15 очков в квалификации и первое место в турнирной таблице.
Бразилия – Эквадор - 2:0
Голы: 1:0 – 65 Ришарлисон, 2:0 – 90+4, пенальти Неймар.
Бразилия: Алиссон, Маркиньос, Алекс Сандро, Данило, Милитао, Лукас Пакета, Каземиро, Фред (Габриэл Жезус, 62), Неймар, Габриэл Барбоза (Фирмино, 76), Ришарлисон (Фабиньо, 90).
Эквадор: Домингес, Арреага, Арболеда, Эступиньян, Пресиадо, Груэсо, Мендес (Эстрада, 76), Пресиадо (Мартинес, 70), Франко, Мена (Касарес, 84), Валенсия (Кайседо, 76).
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