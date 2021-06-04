Квалификация ЧМ-2022: гол Месси не помог Аргентине победить Чили, Уругвай и Парагвай сыграли вничью
Фото твиттер КОНМЕБОЛ
Завершились ещё два матча отборочного турнира ЧМ-2022 в Южной Америке.
Сборные Уругвая и Парагвая сильнейшего не выявили - ничья 1:1.
Аргентина дома разошлась миром с Чили. Счёт в поединке открыл Лионель Месси, реализовав пенальти, однако в скором времени Алексис Санчес восстановил паритет.
Уругвай – Парагвай - 0:0
Уругвай: Муслера, Касерес, Винья (Родригес, 83), Хименес, Гонсалес, Весино (Торрейра, 58), Вальверде, Бентанкур, Годин, Суарес, Родригес (Торрес, 66).
Парагвай: Сильва, Альдерете, Рохас, Гомес, Бальбуэна, Вильясанти, Хименес, Ромеро (Арсамендия, 67), Кардосо Лусена (Санчес, 68), Альмирон (Авалос, 90), Ромеро (Барейро, 79).
Аргентина – Чили - 1:1
Голы: 1:0 – 24, пенальти Месси, 1:1 – 36 Санчес.
Аргентина: Мартинес, Фойт (Молина, 81), Ромеро, Мартинес (Мартинес, 46), Тальяфико, де Пауль, Паредес (Паласиос, 81), Ди Мария (Альварес, 62), Окампос (Корреа, 46), Месси, Мартинес.
Чили: Браво, Мена, Марипан, Исла, Медель, Пульгар, Гальдамес (Пинарес, 65), Санчес, Арангис (Аларкон, 86), Варгас (Паласиос, 81), Менесес.
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