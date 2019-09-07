Квалификация Евро-2020: Англия, Украина и Исландия добились крупных побед в своих матчах
Представляем результаты матчей квалификационного этапа Евро-2020.
Группа А
Англия - Болгария 4:0
Голы: Кейн, 24 - 1:0, Кейн (пен), 49 - 2:0, Стерлинг, 55 - 3:0, Кейн (пен), 73 - 4:0
Англия: Пикфорд, Кин, Магуайр, Роуз, Триппьер, Райс, Баркли, Хендерсон (Маунт, 67), Стерлинг (Санчо, 71), Рэшфорд, Кейн (Окслейд-Чемберлен, 77).
Болгария: Илиев, Попов, Недялков, Бодуров (Димитров, 65), Малинов, Попов, Сармов, Иванов (Младенов, 82), Вандерсон, Марселиньо (Десподов, 67), Божиков.
Группа В
Литва - Украина 0:3
Голы: Зинченко, 7 - 0:1, Марлос, 27 - 0:2, Малиновский, 61 - 0:3
Литва: Зубас, Миколюнас, Паленис, Гирдвайнис, Матулявичюс (Куклис, 63), Вербицкас, Жулпа, Шимкус, Черных (Лаукжямис, 68), Воробьев, Голубицкас (Сливка, 52).
Украина: Пятов, Матвиенко, Миколенко, Кривцов, Зинченко, Малиновский (Безус, 80), Болбат, Марлос, Степаненко, Ярмоленко (Цыганков, 60), Яремчук (Мораес, 65).
Группа Н
Исландия - Молдова 3:0
Голы: Сигторссон, 31 - 1:0, Бьярнасон, 55 - 2:0, Бедварссон, 77 - 3:0
Исландия: Халльдоурссон, Сигурдссон, Херманнссон, Скуласон, Арнасон, Бьярнасон (Сигурйонссон, 78), Гуннарссон, Траустасон, Сигурдссон, Сигторссон (Хадльвредссон, 63), Бедварссон (Кьяртанссон, 84).
Молдова: Кошелев, Рябчук, Мудрак, Граур, Армаш, Чеботару, Ионицэ, Гынсарь (Санду, 80), Карп (Цуркан, 67), Суворов, Чемыртан (Кожокару, 65).
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3