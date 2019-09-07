Квалификация Евро-2020: Англия, Украина и Исландия добились крупных побед в своих матчах

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Квалификация Евро-2020: Англия, Украина и Исландия добились крупных побед в своих матчах

Представляем результаты матчей квалификационного этапа Евро-2020.

Группа А

Англия - Болгария 4:0

Голы: Кейн, 24 - 1:0, Кейн (пен), 49 - 2:0, Стерлинг, 55 - 3:0, Кейн (пен), 73 - 4:0

Англия: Пикфорд, Кин, Магуайр, Роуз, Триппьер, Райс, Баркли, Хендерсон (Маунт, 67), Стерлинг (Санчо, 71), Рэшфорд, Кейн (Окслейд-Чемберлен, 77).

Болгария: Илиев, Попов, Недялков, Бодуров (Димитров, 65), Малинов, Попов, Сармов, Иванов (Младенов, 82), Вандерсон, Марселиньо (Десподов, 67), Божиков.

 

Группа В

Литва - Украина 0:3

Голы: Зинченко, 7 - 0:1, Марлос, 27 - 0:2, Малиновский, 61 - 0:3

Литва: Зубас, Миколюнас, Паленис, Гирдвайнис, Матулявичюс (Куклис, 63), Вербицкас, Жулпа, Шимкус, Черных (Лаукжямис, 68), Воробьев, Голубицкас (Сливка, 52).

Украина: Пятов, Матвиенко, Миколенко, Кривцов, Зинченко, Малиновский (Безус, 80), Болбат, Марлос, Степаненко, Ярмоленко (Цыганков, 60), Яремчук (Мораес, 65).

 

Группа Н

Исландия - Молдова 3:0

Голы: Сигторссон, 31 - 1:0, Бьярнасон, 55 - 2:0, Бедварссон, 77 - 3:0

Исландия: Халльдоурссон, Сигурдссон, Херманнссон, Скуласон, Арнасон, Бьярнасон (Сигурйонссон, 78), Гуннарссон, Траустасон, Сигурдссон, Сигторссон (Хадльвредссон, 63), Бедварссон (Кьяртанссон, 84).

Молдова: Кошелев, Рябчук, Мудрак, Граур, Армаш, Чеботару, Ионицэ, Гынсарь (Санду, 80), Карп (Цуркан, 67), Суворов, Чемыртан (Кожокару, 65).

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2 Чехословакия Чехословакия 6 7
3 Ирландия Ирландия 6 5
4 Турция Турция 6 4
Группа 2 М О
1 Болгария Болгария 6 10
2 Португалия Португалия 6 6
3 Швеция Швеция 6 5
4 Норвегия Норвегия 6 3
Группа 3 М О
1 СССР СССР 6 10
2 Греция Греция 6 6
3 Австрия Австрия 6 6
4 Финляндия Финляндия 6 2
Группа 4 М О
1 Югославия Югославия 4 6
2 Германия Германия 4 5
3 Албания Албания 4 1
Группа 5 М О
1 Венгрия Венгрия 6 9
2 ГДР ГДР 6 7
3 Нидерланды Нидерланды 6 5
4 Дания Дания 6 3
Группа 6 М О
1 Италия Италия 6 11
2 Румыния Румыния 6 6
3 Швейцария Швейцария 6 5
4 Кипр Кипр 6 2
Группа 7 М О
1 Франция Франция 6 9
2 Бельгия Бельгия 6 7
3 Польша Польша 6 7
4 Люксембург Люксембург 6 1
Группа 8 М О
1 Англия Англия 6 9
2 Шотландия Шотландия 6 8
3 Уэльс Уэльс 6 4
4 Северная Ирландия Северная Ирландия 6 3
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