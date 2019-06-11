Квалификация Евро-2020: Бельгия разгромила Шотландию и другие результаты

В рамках 4-го тура квалификации Евро-2020 состоялись ещё пять матчей в отборочных группах E, I и J.

Победы одержали Венгрия, Бельгия, Армения, Италия и Финляндия.

Венгрия – Уэльс - 1:0

Гол: 1:0 – 80 Паткаи.

Венгрия: Гулачи, Орбан, Барат, Корхут, Джуджак (Кляйнхайслер, 70), Собослаи (Беше, 83), Надь, Паткаи, Ловренчич, Салаи, Холендер (Варга, 59).

Уэльс: Хеннесси, Лоуренс, Гантер, Дэвис, Уильямс, Лоуренс (Воукс, 79), Брукс (Уилсон, 73), Джеймс, Аллен, Бэйл, Ампаду (Смит, 54).



Бельгия – Шотландия - 3:0

Голы: 1:0 – 45 Лукаку, 2:0 – 57 Лукаку, 3:0 – 90 де Брюйне.

Бельгия: Куртуа, Компани (Вермален, 90), Вертонген, Алдервейрелд, Менье, де Брюйне, Тилеманс (Мертенс, 78), Азар (Феррейра Карраско, 90), Витцель, Азар, Лукаку.

Шотландия: Маршалл, О’Доннелл, Малгрю, Маккенна, Макгрегор, Армстронг (Фрэйзер, 32), Берк, Маклин, Расселл (Форрест, 67), Мактомини, Тэйлор.



Греция – Армения - 2:3

Голы: 0:1 – 8 Карапетян, 0:2 – 32 Казарян, 1:2 – 54 Зека, 1:3 – 74 Барсегян, 2:3 – 87 Фортунис.

Греция: Влаходимос, Папастатопулос, Сиовас, Кутрис, Мавриас (Коцирас, 17), Самарис (Сиопис, 75), Фортунис, Масурас, Зека, Пелкас (Коловос, 68), Кулурис.

Армения: Айрапетян, Ароян, Амбарцумян, Ишханян, Оганесян, Мхитарян, Мкртчян (Овсепян, 55), Казарян (Аветисян, 83), Барсегян, Карапетян (Бабаян, 70), Григорян.



Италия – Босния и Герцеговина - 2:1

Голы: 0:1 – 32 Джеко, 1:1 – 49 Инсинье, 2:1 – 86 Верратти.

Италия: Сиригу, Бонуччи, Эмерсон, Кьеллини, Манчини (Де Шильо, 66), Жоржиньо, Барелла, Инсинье, Верратти, Бернардески (Белотти, 81), Куальярелла (Кьеза, 46).

Босния и Герцеговина: Шехич, Тодорович, Бичакчич, Зуканович, Чивич (Настич, 72), Бешич, Пьянич, Гояк (Цимирот, 81), Сарич, Вишча, Джеко.



Лихтенштейн – Финляндия - 0:2

Голы: 0:1 – 37 Пукки, 0:2 – 57 Челльман.

Лихтенштейн: Хоби, Хофер, Рехштайнер, Кауфманн, Вольфингер (Брэндле, 77), Визер (Польверино, 46), Зеле, Хаслер, Бюхель (Бюхель, 54), Саланович, Кюне.

Финляндия: Градецки, Уронен, Тойвио, Араюури, Райтала (Вяйсянен, 87), Камара, Спарв (Шюллер, 61), Лод, Пукки, Челльман, Лаппалайнен (Сойри, 74).

Не пропустите: Сборная России благодаря голу Ионова одолела Кипр в матче квалификации Евро-2020. | http://soccernews.ru