Квалификация Евро-2020: Бельгия разгромила Шотландию и другие результаты
В рамках 4-го тура квалификации Евро-2020 состоялись ещё пять матчей в отборочных группах E, I и J.
Победы одержали Венгрия, Бельгия, Армения, Италия и Финляндия.
Венгрия – Уэльс - 1:0
Гол: 1:0 – 80 Паткаи.
Венгрия: Гулачи, Орбан, Барат, Корхут, Джуджак (Кляйнхайслер, 70), Собослаи (Беше, 83), Надь, Паткаи, Ловренчич, Салаи, Холендер (Варга, 59).
Уэльс: Хеннесси, Лоуренс, Гантер, Дэвис, Уильямс, Лоуренс (Воукс, 79), Брукс (Уилсон, 73), Джеймс, Аллен, Бэйл, Ампаду (Смит, 54).
Бельгия – Шотландия - 3:0
Голы: 1:0 – 45 Лукаку, 2:0 – 57 Лукаку, 3:0 – 90 де Брюйне.
Бельгия: Куртуа, Компани (Вермален, 90), Вертонген, Алдервейрелд, Менье, де Брюйне, Тилеманс (Мертенс, 78), Азар (Феррейра Карраско, 90), Витцель, Азар, Лукаку.
Шотландия: Маршалл, О’Доннелл, Малгрю, Маккенна, Макгрегор, Армстронг (Фрэйзер, 32), Берк, Маклин, Расселл (Форрест, 67), Мактомини, Тэйлор.
Греция – Армения - 2:3
Голы: 0:1 – 8 Карапетян, 0:2 – 32 Казарян, 1:2 – 54 Зека, 1:3 – 74 Барсегян, 2:3 – 87 Фортунис.
Греция: Влаходимос, Папастатопулос, Сиовас, Кутрис, Мавриас (Коцирас, 17), Самарис (Сиопис, 75), Фортунис, Масурас, Зека, Пелкас (Коловос, 68), Кулурис.
Армения: Айрапетян, Ароян, Амбарцумян, Ишханян, Оганесян, Мхитарян, Мкртчян (Овсепян, 55), Казарян (Аветисян, 83), Барсегян, Карапетян (Бабаян, 70), Григорян.
Италия – Босния и Герцеговина - 2:1
Голы: 0:1 – 32 Джеко, 1:1 – 49 Инсинье, 2:1 – 86 Верратти.
Италия: Сиригу, Бонуччи, Эмерсон, Кьеллини, Манчини (Де Шильо, 66), Жоржиньо, Барелла, Инсинье, Верратти, Бернардески (Белотти, 81), Куальярелла (Кьеза, 46).
Босния и Герцеговина: Шехич, Тодорович, Бичакчич, Зуканович, Чивич (Настич, 72), Бешич, Пьянич, Гояк (Цимирот, 81), Сарич, Вишча, Джеко.
Лихтенштейн – Финляндия - 0:2
Голы: 0:1 – 37 Пукки, 0:2 – 57 Челльман.
Лихтенштейн: Хоби, Хофер, Рехштайнер, Кауфманн, Вольфингер (Брэндле, 77), Визер (Польверино, 46), Зеле, Хаслер, Бюхель (Бюхель, 54), Саланович, Кюне.
Финляндия: Градецки, Уронен, Тойвио, Араюури, Райтала (Вяйсянен, 87), Камара, Спарв (Шюллер, 61), Лод, Пукки, Челльман, Лаппалайнен (Сойри, 74).
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|О
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|Англия
|2
|6
|2
|Чехия
|3
|6
|3
|Косово
|3
|5
|4
|Болгария
|4
|2
|5
|Черногория
|4
|2
|Группа B
|М
|О
|1
|Украина
|4
|10
|2
|Люксембург
|4
|4
|3
|Сербия
|3
|4
|4
|Португалия
|2
|2
|5
|Литва
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Северная Ирландия
|4
|12
|2
|Германия
|3
|9
|3
|Нидерланды
|2
|3
|4
|Беларусь
|4
|0
|5
|Эстония
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ирландия
|4
|10
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Швейцария
|2
|4
|4
|Грузия
|4
|3
|5
|Гибралтар
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Венгрия
|4
|9
|2
|Словакия
|3
|6
|3
|Хорватия
|3
|6
|4
|Уэльс
|3
|3
|5
|Азербайджан
|3
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Испания
|4
|12
|2
|Румыния
|4
|7
|3
|Швеция
|4
|7
|4
|Норвегия
|4
|5
|5
|Мальта
|4
|3
|6
|Фарерские острова
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Польша
|4
|12
|2
|Израиль
|4
|7
|3
|Австрия
|4
|6
|4
|Словения
|4
|5
|5
|Македония
|4
|4
|6
|Латвия
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Франция
|4
|9
|2
|Турция
|4
|9
|3
|Исландия
|4
|9
|4
|Албания
|4
|6
|5
|Молдова
|4
|3
|6
|Андорра
|4
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Бельгия
|4
|12
|2
|Россия
|4
|9
|3
|Казахстан
|4
|6
|4
|Шотландия
|4
|6
|5
|Кипр
|4
|3
|6
|Сан-Марино
|4
|0
|Группа J
|М
|О
|1
|Италия
|4
|12
|2
|Финляндия
|4
|9
|3
|Армения
|4
|6
|4
|Греция
|4
|4
|5
|Босния и Герцеговина
|4
|4
|6
|Лихтенштейн
|4
|0