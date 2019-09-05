Квалификация Евро-2020: Финляндия переиграла Грецию, Ирландия и Швейцария не выявили победителя

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Квалификация Евро-2020: Финляндия переиграла Грецию, Ирландия и Швейцария не выявили победителя

Представляем результаты матчей квалификационного раунда Евро-2020.

Группа D

Гибралтар - Дания 0:6

Голы: Сков, 6 - 0:1, Эриксен (пен), 34 - 0:2, Эриксен (пен), 50 - 0:3, Дилэйни, 69 - 0:4, Гюткьяер, 73 - 0:5, Гюткьяер, 78 - 0:6

Гибралтар: Кулинг, Бритто (Понс, 46), Оливеро, Чиполина, Эннесли (Барнетт, 46), Уокер, Сарджент (Джолли, 83), Де Барр, Эрнандес, Чиполина, Эрнандес.

Дания: Шмейхель, Ларсен, Кьер (Йоргенсен, 63), Кристенсен, Васс, Дилэйни (Шене, 77), Эриксен, Хейбьерг, Сков, Гюткьяер, Поульсен (Брэйтуэйт, 64).


Ирландия - Швейцария 1:1

Голы: Шер, 74 - 0:1, Макголдрик, 85 - 1:1

Ирландия: Рэндолф, Даффи, Коулмэн, Стивенс, Кио, Хурихэйн (Хоган, 82), Макклейн, Хендрик, Уэлан, Робинсон (Джадж, 58), Макголдрик (Браун, 90).

Швейцария: Зоммер, Родригес, Эльведи, Аканджи, Мбабу (Фернандеш, 90), Джака, Закария, Фройлер (Мехмеди, 90), Шер, Эмболо (Айети, 86), Сеферович.


Группа G

Израиль - Северная Македония 1:1

Голы: Захави, 55 - 1:0, Адеми, 64 - 1:1

Израиль: Марциано, Эльхамед, Таа, Даса, Дгани, Натхо, Соломон, Захави, Перец, Бен Харуш (Кайяль, 60), Даббур (Хемед, 75).

Северная Македония: Димитриевски, Ристевски, Муслиу, Велкоски, Бейтулаи, Барди (Спировски, 83), Николов (Трайковски, 75), Элмаз, Адеми, Алиоски, Несторовски (Пандев, 69).


Группа J

Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 5:0

Голы: Гояк, 11 - 1:0, Дульевич, 80 - 2:0, Джеко, 85 - 3:0, Вишча, 87 - 4:0, Гояк, 89 - 5:0

Босния и Герцеговина: Шехич, Колашинац, Тодорович, Шуньич (Михоевич, 25), Зуканович, Гояк, Пьянич (Лончар, 83), Вишча, Крунич, Милошевич (Дульевич, 55), Джеко.

Лихтенштейн: Бюхель, Рехштайнер, Кауфманн, Малин, Геппель, Саланович, Бюхель, Майер (Вольфингер, 64), Визер (Брэндле, 85), Губсер (Зеле, 74), Хаслер.  


Финляндия - Греция 1:0

Гол: Пукки (пен), 52 - 1:0

Финляндия: Градецки, Уронен, Тойвио, Араюури, Райтала, Спарв, Камара, Лод, Сойри (Шюллер, 90), Пукки (Карьялайнен, 85), Туоминен (Йенсен, 87).

Греция: Баркас, Папастатопулос, Стафилидис, Торосидис (Бакакис, 70), Манолас, Бухалакис, Курбелис, Коловос (Пелкас, 60), Масурас, Врусай, Кулурис (Павлидис, 76).

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