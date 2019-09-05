Квалификация Евро-2020: Финляндия переиграла Грецию, Ирландия и Швейцария не выявили победителя
Представляем результаты матчей квалификационного раунда Евро-2020.
Группа D
Гибралтар - Дания 0:6
Голы: Сков, 6 - 0:1, Эриксен (пен), 34 - 0:2, Эриксен (пен), 50 - 0:3, Дилэйни, 69 - 0:4, Гюткьяер, 73 - 0:5, Гюткьяер, 78 - 0:6
Гибралтар: Кулинг, Бритто (Понс, 46), Оливеро, Чиполина, Эннесли (Барнетт, 46), Уокер, Сарджент (Джолли, 83), Де Барр, Эрнандес, Чиполина, Эрнандес.
Дания: Шмейхель, Ларсен, Кьер (Йоргенсен, 63), Кристенсен, Васс, Дилэйни (Шене, 77), Эриксен, Хейбьерг, Сков, Гюткьяер, Поульсен (Брэйтуэйт, 64).
Ирландия - Швейцария 1:1
Голы: Шер, 74 - 0:1, Макголдрик, 85 - 1:1
Ирландия: Рэндолф, Даффи, Коулмэн, Стивенс, Кио, Хурихэйн (Хоган, 82), Макклейн, Хендрик, Уэлан, Робинсон (Джадж, 58), Макголдрик (Браун, 90).
Швейцария: Зоммер, Родригес, Эльведи, Аканджи, Мбабу (Фернандеш, 90), Джака, Закария, Фройлер (Мехмеди, 90), Шер, Эмболо (Айети, 86), Сеферович.
Группа G
Израиль - Северная Македония 1:1
Голы: Захави, 55 - 1:0, Адеми, 64 - 1:1
Израиль: Марциано, Эльхамед, Таа, Даса, Дгани, Натхо, Соломон, Захави, Перец, Бен Харуш (Кайяль, 60), Даббур (Хемед, 75).
Северная Македония: Димитриевски, Ристевски, Муслиу, Велкоски, Бейтулаи, Барди (Спировски, 83), Николов (Трайковски, 75), Элмаз, Адеми, Алиоски, Несторовски (Пандев, 69).
Группа J
Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 5:0
Голы: Гояк, 11 - 1:0, Дульевич, 80 - 2:0, Джеко, 85 - 3:0, Вишча, 87 - 4:0, Гояк, 89 - 5:0
Босния и Герцеговина: Шехич, Колашинац, Тодорович, Шуньич (Михоевич, 25), Зуканович, Гояк, Пьянич (Лончар, 83), Вишча, Крунич, Милошевич (Дульевич, 55), Джеко.
Лихтенштейн: Бюхель, Рехштайнер, Кауфманн, Малин, Геппель, Саланович, Бюхель, Майер (Вольфингер, 64), Визер (Брэндле, 85), Губсер (Зеле, 74), Хаслер.
Финляндия - Греция 1:0
Гол: Пукки (пен), 52 - 1:0
Финляндия: Градецки, Уронен, Тойвио, Араюури, Райтала, Спарв, Камара, Лод, Сойри (Шюллер, 90), Пукки (Карьялайнен, 85), Туоминен (Йенсен, 87).
Греция: Баркас, Папастатопулос, Стафилидис, Торосидис (Бакакис, 70), Манолас, Бухалакис, Курбелис, Коловос (Пелкас, 60), Масурас, Врусай, Кулурис (Павлидис, 76).
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3