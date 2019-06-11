Квалификация Евро-2020: Германия деклассировала Эстонию и другие результаты

Теги северная ирландиягерманияалбанияфранцияисландия

Квалификация Евро-2020: Германия деклассировала Эстонию и другие результаты

В рамках 4-го тура квалификации Евро-2020 состоялись ещё пять матчей в отборочных группах C и H.

Победы одержали Северная Ирландия, Германия, Албания, Франция и Исландия.

Беларусь – Северная Ирландия - 0:1

Гол: 0:1 – 86 Макнейр.

Беларусь: Гутор, Наумов, Шитов (Веретило, 71), Мартынович, Поляков, Маевский, Нехайчик, Корзун (Кисляк, 46), Стасевич, Ковалев, Шикавка (Лаптев, 58).

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Льюис, Кэткарт, Смит, Макнейр, Дэвис, Эванс (Сэвилл, 69), Джонс, Эванс, Уошингтон (Лаферти, 72), Мадженнис (Даллас, 56).
 

Германия – Эстония - 8:0

Голы: 1:0 – 10 Ройс, 2:0 – 17 Гнабри, 3:0 – 20 Горетцка, 4:0 – 26, пенальти Гюндоган, 5:0 – 37 Ройс, 6:0 – 62 Гнабри, 7:0 – 79 Вернер, 8:0 – 88 Сане.

Германия: Нойер, Киммих, Керер, Гинтер, Шульц (Хальстенберг, 46), Гнабри, Гюндоган (Дракслер, 53), Сане, Горетцка, Ройс (Вернер, 66), Зюле.

Эстония: Лепметс, Пикк, Вихманн, Метс, Тамм, Пури, Васильев (Крейда, 82), Камс, Тенисте, Зенев (Оямаа, 71), Дмитриев (Кяйт, 59).


Албания – Молдова - 2:0

Голы: 1:0 – 65 Цикалеши, 2:0 – 90 Рамадани.

Албания: Бериша, Маврай, Исмайли, Весели, Леняни (Роши, 59), Рамадани, Каче (Косе, 84), Абраши, Хюсай, Узуни, Садику (Цикалеши, 58).

Молдова: Кошелев, Рябчук, Эфрос, Жардан (Граур, 76), Карп, Суворов (Кочук, 74), Чеботару, Армаш, Домашкан (Бойчук, 70), Гынсарь, Антонюк.
 

Андорра – Франция - 0:4

Голы: 0:1 – 11 Мбаппе, 0:2 – 30 Бен-Йеддер, 0:3 – 45 Товен, 0:4 – 60 Зума.

Андорра: Гомес Морейра, Макс Льовера, Сан-Николас, Лима, Сервос (Родригес Сория, 81), Ребес, Рубио, Вьейра, Валес, Алаэс (Санчес, 85), Мартинес (Рубио, 58).

Франция: Льорис, Зума, Менди, Лангле, Дюбуа, Ндомбеле (Сиссоко, 64), Погба, Товен (Лемар, 81), Бен-Йеддер (Жиру, 73), Гризманн, Мбаппе.
 

Исландия – Турция - 2:1

Голы: 1:0 – 21 Сигурдссон, 2:0 – 31 Сигурдссон, 2:1 – 40 Токез.

Исландия: Халльдоурссон, Херманнссон, Скуласон (Магнуссон, 69), Сигурдссон, Арнасон, Гудмундссон (Траустасон, 80), Бьярнасон, Гуннарссон, Хадльвредссон, Сигурдссон, Бедварссон (Сигторссон, 64).

Турция: Гюнок, Айхан, Демирал, Калдырым, Челик, Чалханоглу, Токез (Ялчин, 85), Кахведжи (Омюр, 63), Туфан, Караман (Языджи, 46), Йылмаз.

Не пропустите: Сборная Словакии благодаря дублю Хамшика уничтожила Азербайджан. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Нойер установил рекорд сборной Германии

Нойер установил рекорд сборной Германии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Англия Англия 2 6
2 Чехия Чехия 3 6
3 Косово Косово 3 5
4 Болгария Болгария 4 2
5 Черногория Черногория 4 2
Группа B М О
1 Украина Украина 4 10
2 Люксембург Люксембург 4 4
3 Сербия Сербия 3 4
4 Португалия Португалия 2 2
5 Литва Литва 3 1
Группа C М О
1 Северная Ирландия Северная Ирландия 4 12
2 Германия Германия 3 9
3 Нидерланды Нидерланды 2 3
4 Беларусь Беларусь 4 0
5 Эстония Эстония 3 0
Группа D М О
1 Ирландия Ирландия 4 10
2 Дания Дания 3 5
3 Швейцария Швейцария 2 4
4 Грузия Грузия 4 3
5 Гибралтар Гибралтар 3 0
Группа E М О
1 Венгрия Венгрия 4 9
2 Словакия Словакия 3 6
3 Хорватия Хорватия 3 6
4 Уэльс Уэльс 3 3
5 Азербайджан Азербайджан 3 0
Группа F М О
1 Испания Испания 4 12
2 Румыния Румыния 4 7
3 Швеция Швеция 4 7
4 Норвегия Норвегия 4 5
5 Мальта Мальта 4 3
6 Фарерские острова Фарерские острова 4 0
Группа G М О
1 Польша Польша 4 12
2 Израиль Израиль 4 7
3 Австрия Австрия 4 6
4 Словения Словения 4 5
5 Македония Македония 4 4
6 Латвия Латвия 4 0
Группа H М О
1 Франция Франция 4 9
2 Турция Турция 4 9
3 Исландия Исландия 4 9
4 Албания Албания 4 6
5 Молдова Молдова 4 3
6 Андорра Андорра 4 0
Группа I М О
1 Бельгия Бельгия 4 12
2 Россия Россия 4 9
3 Казахстан Казахстан 4 6
4 Шотландия Шотландия 4 6
5 Кипр Кипр 4 3
6 Сан-Марино Сан-Марино 4 0
Группа J М О
1 Италия Италия 4 12
2 Финляндия Финляндия 4 9
3 Армения Армения 4 6
4 Греция Греция 4 4
5 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 4 4
6 Лихтенштейн Лихтенштейн 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов