Квалификация Евро-2020: Германия деклассировала Эстонию и другие результаты

В рамках 4-го тура квалификации Евро-2020 состоялись ещё пять матчей в отборочных группах C и H.

Победы одержали Северная Ирландия, Германия, Албания, Франция и Исландия.

Беларусь – Северная Ирландия - 0:1

Гол: 0:1 – 86 Макнейр.

Беларусь: Гутор, Наумов, Шитов (Веретило, 71), Мартынович, Поляков, Маевский, Нехайчик, Корзун (Кисляк, 46), Стасевич, Ковалев, Шикавка (Лаптев, 58).

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Льюис, Кэткарт, Смит, Макнейр, Дэвис, Эванс (Сэвилл, 69), Джонс, Эванс, Уошингтон (Лаферти, 72), Мадженнис (Даллас, 56).



Германия – Эстония - 8:0

Голы: 1:0 – 10 Ройс, 2:0 – 17 Гнабри, 3:0 – 20 Горетцка, 4:0 – 26, пенальти Гюндоган, 5:0 – 37 Ройс, 6:0 – 62 Гнабри, 7:0 – 79 Вернер, 8:0 – 88 Сане.

Германия: Нойер, Киммих, Керер, Гинтер, Шульц (Хальстенберг, 46), Гнабри, Гюндоган (Дракслер, 53), Сане, Горетцка, Ройс (Вернер, 66), Зюле.

Эстония: Лепметс, Пикк, Вихманн, Метс, Тамм, Пури, Васильев (Крейда, 82), Камс, Тенисте, Зенев (Оямаа, 71), Дмитриев (Кяйт, 59).



Албания – Молдова - 2:0

Голы: 1:0 – 65 Цикалеши, 2:0 – 90 Рамадани.

Албания: Бериша, Маврай, Исмайли, Весели, Леняни (Роши, 59), Рамадани, Каче (Косе, 84), Абраши, Хюсай, Узуни, Садику (Цикалеши, 58).

Молдова: Кошелев, Рябчук, Эфрос, Жардан (Граур, 76), Карп, Суворов (Кочук, 74), Чеботару, Армаш, Домашкан (Бойчук, 70), Гынсарь, Антонюк.



Андорра – Франция - 0:4

Голы: 0:1 – 11 Мбаппе, 0:2 – 30 Бен-Йеддер, 0:3 – 45 Товен, 0:4 – 60 Зума.

Андорра: Гомес Морейра, Макс Льовера, Сан-Николас, Лима, Сервос (Родригес Сория, 81), Ребес, Рубио, Вьейра, Валес, Алаэс (Санчес, 85), Мартинес (Рубио, 58).

Франция: Льорис, Зума, Менди, Лангле, Дюбуа, Ндомбеле (Сиссоко, 64), Погба, Товен (Лемар, 81), Бен-Йеддер (Жиру, 73), Гризманн, Мбаппе.



Исландия – Турция - 2:1

Голы: 1:0 – 21 Сигурдссон, 2:0 – 31 Сигурдссон, 2:1 – 40 Токез.

Исландия: Халльдоурссон, Херманнссон, Скуласон (Магнуссон, 69), Сигурдссон, Арнасон, Гудмундссон (Траустасон, 80), Бьярнасон, Гуннарссон, Хадльвредссон, Сигурдссон, Бедварссон (Сигторссон, 64).

Турция: Гюнок, Айхан, Демирал, Калдырым, Челик, Чалханоглу, Токез (Ялчин, 85), Кахведжи (Омюр, 63), Туфан, Караман (Языджи, 46), Йылмаз.

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