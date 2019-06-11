Квалификация Евро-2020: Германия деклассировала Эстонию и другие результаты
В рамках 4-го тура квалификации Евро-2020 состоялись ещё пять матчей в отборочных группах C и H.
Победы одержали Северная Ирландия, Германия, Албания, Франция и Исландия.
Беларусь – Северная Ирландия - 0:1
Гол: 0:1 – 86 Макнейр.
Беларусь: Гутор, Наумов, Шитов (Веретило, 71), Мартынович, Поляков, Маевский, Нехайчик, Корзун (Кисляк, 46), Стасевич, Ковалев, Шикавка (Лаптев, 58).
Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Льюис, Кэткарт, Смит, Макнейр, Дэвис, Эванс (Сэвилл, 69), Джонс, Эванс, Уошингтон (Лаферти, 72), Мадженнис (Даллас, 56).
Германия – Эстония - 8:0
Голы: 1:0 – 10 Ройс, 2:0 – 17 Гнабри, 3:0 – 20 Горетцка, 4:0 – 26, пенальти Гюндоган, 5:0 – 37 Ройс, 6:0 – 62 Гнабри, 7:0 – 79 Вернер, 8:0 – 88 Сане.
Германия: Нойер, Киммих, Керер, Гинтер, Шульц (Хальстенберг, 46), Гнабри, Гюндоган (Дракслер, 53), Сане, Горетцка, Ройс (Вернер, 66), Зюле.
Эстония: Лепметс, Пикк, Вихманн, Метс, Тамм, Пури, Васильев (Крейда, 82), Камс, Тенисте, Зенев (Оямаа, 71), Дмитриев (Кяйт, 59).
Албания – Молдова - 2:0
Голы: 1:0 – 65 Цикалеши, 2:0 – 90 Рамадани.
Албания: Бериша, Маврай, Исмайли, Весели, Леняни (Роши, 59), Рамадани, Каче (Косе, 84), Абраши, Хюсай, Узуни, Садику (Цикалеши, 58).
Молдова: Кошелев, Рябчук, Эфрос, Жардан (Граур, 76), Карп, Суворов (Кочук, 74), Чеботару, Армаш, Домашкан (Бойчук, 70), Гынсарь, Антонюк.
Андорра – Франция - 0:4
Голы: 0:1 – 11 Мбаппе, 0:2 – 30 Бен-Йеддер, 0:3 – 45 Товен, 0:4 – 60 Зума.
Андорра: Гомес Морейра, Макс Льовера, Сан-Николас, Лима, Сервос (Родригес Сория, 81), Ребес, Рубио, Вьейра, Валес, Алаэс (Санчес, 85), Мартинес (Рубио, 58).
Франция: Льорис, Зума, Менди, Лангле, Дюбуа, Ндомбеле (Сиссоко, 64), Погба, Товен (Лемар, 81), Бен-Йеддер (Жиру, 73), Гризманн, Мбаппе.
Исландия – Турция - 2:1
Голы: 1:0 – 21 Сигурдссон, 2:0 – 31 Сигурдссон, 2:1 – 40 Токез.
Исландия: Халльдоурссон, Херманнссон, Скуласон (Магнуссон, 69), Сигурдссон, Арнасон, Гудмундссон (Траустасон, 80), Бьярнасон, Гуннарссон, Хадльвредссон, Сигурдссон, Бедварссон (Сигторссон, 64).
Турция: Гюнок, Айхан, Демирал, Калдырым, Челик, Чалханоглу, Токез (Ялчин, 85), Кахведжи (Омюр, 63), Туфан, Караман (Языджи, 46), Йылмаз.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Англия
|2
|6
|2
|Чехия
|3
|6
|3
|Косово
|3
|5
|4
|Болгария
|4
|2
|5
|Черногория
|4
|2
|Группа B
|М
|О
|1
|Украина
|4
|10
|2
|Люксембург
|4
|4
|3
|Сербия
|3
|4
|4
|Португалия
|2
|2
|5
|Литва
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Северная Ирландия
|4
|12
|2
|Германия
|3
|9
|3
|Нидерланды
|2
|3
|4
|Беларусь
|4
|0
|5
|Эстония
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ирландия
|4
|10
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Швейцария
|2
|4
|4
|Грузия
|4
|3
|5
|Гибралтар
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Венгрия
|4
|9
|2
|Словакия
|3
|6
|3
|Хорватия
|3
|6
|4
|Уэльс
|3
|3
|5
|Азербайджан
|3
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Испания
|4
|12
|2
|Румыния
|4
|7
|3
|Швеция
|4
|7
|4
|Норвегия
|4
|5
|5
|Мальта
|4
|3
|6
|Фарерские острова
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Польша
|4
|12
|2
|Израиль
|4
|7
|3
|Австрия
|4
|6
|4
|Словения
|4
|5
|5
|Македония
|4
|4
|6
|Латвия
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Франция
|4
|9
|2
|Турция
|4
|9
|3
|Исландия
|4
|9
|4
|Албания
|4
|6
|5
|Молдова
|4
|3
|6
|Андорра
|4
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Бельгия
|4
|12
|2
|Россия
|4
|9
|3
|Казахстан
|4
|6
|4
|Шотландия
|4
|6
|5
|Кипр
|4
|3
|6
|Сан-Марино
|4
|0
|Группа J
|М
|О
|1
|Италия
|4
|12
|2
|Финляндия
|4
|9
|3
|Армения
|4
|6
|4
|Греция
|4
|4
|5
|Босния и Герцеговина
|4
|4
|6
|Лихтенштейн
|4
|0