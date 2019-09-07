Квалификация Евро-2020: Португалия в результативном матче одолела Сербию, Франция разгромила Албанию
Представляем результаты матчей квалификационного раунда Евро-2020.
Группа В
Сербия - Португалия 2:4
Голы: Вильям Карвалью, 42 - 0:1, Гедеш, 58 - 0:2, Миленкович, 68 - 1:2, Роналду, 80 - 1:3, Митрович, 85 - 2:3, Бернарду Силва, 86 - 2:4
Сербия: Дмитрович, Настасич, Максимович, Коларов, Миленкович, Матич, Миливоевич (Йович, 87), Костич (Катаи, 83), Лазович (Ляйич, 59), Тадич, Митрович.
Португалия: Руй Патрисиу, Диаш, Фонте, Семеду (Жоау Канселу, 65), Геррейру, Бернарду Силва, Данилу Перейра, Вильям Карвалью, Бруну Фернандеш (Моутинью, 85), Гедеш (Жоау Феликс, 70), Роналду.
Группа Н
Франция - Албания 4:1
Голы: Коман, 8 - 1:0, Жиру, 27 - 2:0, Коман, 68 - 3:0, Иконе, 85 - 4:0, Цикалеши (пен), 90 - 4:1
Франция: Льорис, Павар, Люка Эрнандес (Динь, 80), Лангле, Варан, Лемар (Фекир, 84), Толиссо, Матюиди, Коман (Иконе, 77), Гризманн, Жиру.
Албания: Стракоша, Гимшити, Исмайли, Маврай, Хюсай, Рамадани (Гьясула, 54), Роши, Абраши (Джака, 73), Баре, Балай (Цикалеши, 61), Узуни.
Турция - Андорра 1:0
Гол: Туфан, 89 - 1:0
Турция: Гюнок, Демирал, Мераш (Туфан, 61), Челик, Сеюнджю, Белезоглу, Кахведжи, Языджи, Чалханоглу (Кылынч, 80), Тосун, Ялчин (Караман, 46).
Андорра: Гомес Морейра, Родригес Сория (Гарсия Реном, 63), Сан-Николас, Сервос, Мартинес, Вьейра (Гарсия, 87), Ребес, Макс Льовера, Валес, Лима, Клементе (Алаэс, 79).
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3