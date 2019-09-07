Квалификация Евро-2020: Португалия в результативном матче одолела Сербию, Франция разгромила Албанию

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Квалификация Евро-2020: Португалия в результативном матче одолела Сербию, Франция разгромила Албанию

Представляем результаты матчей квалификационного раунда Евро-2020.

Группа В

Сербия - Португалия 2:4

Голы: Вильям Карвалью, 42 - 0:1, Гедеш, 58 - 0:2, Миленкович, 68 - 1:2, Роналду, 80 - 1:3, Митрович, 85 - 2:3, Бернарду Силва, 86 - 2:4

Сербия: Дмитрович, Настасич, Максимович, Коларов, Миленкович, Матич, Миливоевич (Йович, 87), Костич (Катаи, 83), Лазович (Ляйич, 59), Тадич, Митрович.

Португалия: Руй Патрисиу, Диаш, Фонте, Семеду (Жоау Канселу, 65), Геррейру, Бернарду Силва, Данилу Перейра, Вильям Карвалью, Бруну Фернандеш (Моутинью, 85), Гедеш (Жоау Феликс, 70), Роналду.


Группа Н

Франция - Албания 4:1

Голы: Коман, 8 - 1:0, Жиру, 27 - 2:0, Коман, 68 - 3:0, Иконе, 85 - 4:0, Цикалеши (пен), 90 - 4:1

Франция: Льорис, Павар, Люка Эрнандес (Динь, 80), Лангле, Варан, Лемар (Фекир, 84), Толиссо, Матюиди, Коман (Иконе, 77), Гризманн, Жиру.

Албания: Стракоша, Гимшити, Исмайли, Маврай, Хюсай, Рамадани (Гьясула, 54), Роши, Абраши (Джака, 73), Баре, Балай (Цикалеши, 61), Узуни.


Турция - Андорра 1:0

Гол: Туфан, 89 - 1:0

Турция: Гюнок, Демирал, Мераш (Туфан, 61), Челик, Сеюнджю, Белезоглу, Кахведжи, Языджи, Чалханоглу (Кылынч, 80), Тосун, Ялчин (Караман, 46).

Андорра: Гомес Морейра, Родригес Сория (Гарсия Реном, 63), Сан-Николас, Сервос, Мартинес, Вьейра (Гарсия, 87), Ребес, Макс Льовера, Валес, Лима, Клементе (Алаэс, 79).

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3 Ирландия Ирландия 6 5
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2 Португалия Португалия 6 6
3 Швеция Швеция 6 5
4 Норвегия Норвегия 6 3
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1 СССР СССР 6 10
2 Греция Греция 6 6
3 Австрия Австрия 6 6
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Группа 4 М О
1 Югославия Югославия 4 6
2 Германия Германия 4 5
3 Албания Албания 4 1
Группа 5 М О
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3 Нидерланды Нидерланды 6 5
4 Дания Дания 6 3
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1 Италия Италия 6 11
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3 Швейцария Швейцария 6 5
4 Кипр Кипр 6 2
Группа 7 М О
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Группа 8 М О
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