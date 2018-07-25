Квалификация ЛЧ: "Црвена Звезда" разгромила "Судуву", "Легия" проиграла словацкому "Спартаку"

Завершились два первых матча второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов. "Црвена Звезда" дома крупно победила "Судуву" благодаря дублю Неманьи Радоньича, а трнавский "Спартак" неожиданно переиграл "Легию" на выезде.

"Црвена Звезда" Сербия – "Судува" Литва - 3:0 (2:0)

Голы: Эбесилио, 23 - 1:0, Радонич, 35 - 2:0, Радонич, 58 - 3:0

"Легия" Польша – "Спартак" Трнава, Словакия - 0:2 (0:1)

Голы: Грендель, 16 - 0:1, Власко, 90+3 - 0:2

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