Квалификация ЛЧ: загребское "Динамо" разгромило "Хапоэль", "Шкендия" победила "Шериф"
Завершились еще два первых матча второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов. Загребское "Динамо" на своем поле уничтожило "Хапоэль" и практически обеспечило себе выход в следующий круг. "Шкендия" минимально победила "Шериф" и вся борьба в этой паре еще впереди.
"Динамо" Загреб, Хорватия – "Хапоэль" Беер-Шева, Израиль - 5:0 (2:0)
Голы: Хайрович, 22 - 1:0, Оршич, 28 - 2:0, Адеми, 50 - 3:0, Адеми, 61 - 4:0, Ходжич, 82 - 5:0
"Шкендия" Македония – "Шериф" Молдова - 1:0 (1:0)
Гол: Ибраими, 24 - 1:0
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