Квалификация ЛЧ: загребское "Динамо" разгромило "Хапоэль", "Шкендия" победила "Шериф"

Завершились еще два первых матча второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов. Загребское "Динамо" на своем поле уничтожило "Хапоэль" и практически обеспечило себе выход в следующий круг. "Шкендия" минимально победила "Шериф" и вся борьба в этой паре еще впереди.

"Динамо" Загреб, Хорватия – "Хапоэль" Беер-Шева, Израиль - 5:0 (2:0)

Голы: Хайрович, 22 - 1:0, Оршич, 28 - 2:0, Адеми, 50 - 3:0, Адеми, 61 - 4:0, Ходжич, 82 - 5:0

"Шкендия" Македония – "Шериф" Молдова - 1:0 (1:0)

Гол: Ибраими, 24 - 1:0

Не пропустите: Соперники "Спартака": ПАОК победил "Базель". | http://soccernews.ru