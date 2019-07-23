Квалификация Лиги Чемпионов: "Динамо" Загреб, ПСВ и "Копенгаген" одержали победы
Представляем результаты первых матчей 2-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов.
"Виктория Плзень" - "Олимпиакос" 0:0
"Сабуртало" - "Динамо" Загреб 0:2
Голы: Оршич, 67 - 0:1, Петкович (пен), 78 - 0:2
"Нью Сэйнтс" - "Копенгаген" 0:2
Голы: Сотериу, 18 - 0:1, Сков (пен), 61 - 0:2
ПСВ - "Базель" 3:2
Голы: Брума, 14 - 1:0, Айети, 45 - 1:1, Альдерете, 79 - 1:2, Ламмерс, 89 - 2:2, Мален, 90 - 3:2
"Сутьеска Никшич" - АПОЭЛ 0:1
Гол: Де Винсенти (пен), 42 - 0:1
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