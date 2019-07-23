Квалификация Лиги Европы: "Арарат" обыграл "Линкольн", "Астана" сыграла вничью с "Санта-Колома"
Представляем результаты первых матчей 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
"Арарат" Армения - "Линкольн" Гибралтар 2:0
Голы: Кобялко, 31 - 1:0, Альфонс, 45 - 2:0
"Санта-Колома" Андорра - "Астана" Казахстан 0:0
"Тре Пенне" Сан-Марино - "Судува" Литва 0:5
Голы: Матулявичюс, 9 - 0:1, Топчагич, 20 - 0:2, Шврлюга, 66 - 0:3, Тадич, 81 - 0:4, Риккеттс, 90 - 0:5
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