Квалификация Лиги Европы: "Арарат" обыграл "Линкольн", "Астана" сыграла вничью с "Санта-Колома"

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Квалификация Лиги Европы: "Арарат" обыграл "Линкольн", "Астана" сыграла вничью с "Санта-Колома"

Представляем результаты первых матчей 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

"Арарат" Армения - "Линкольн" Гибралтар 2:0

Голы: Кобялко, 31 - 1:0, Альфонс, 45 - 2:0


"Санта-Колома" Андорра - "Астана" Казахстан 0:0


"Тре Пенне" Сан-Марино - "Судува" Литва 0:5

Голы: Матулявичюс, 9 - 0:1, Топчагич, 20 - 0:2, Шврлюга, 66 - 0:3, Тадич, 81 - 0:4, Риккеттс, 90 - 0:5

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