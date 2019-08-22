Квалификация Лиги Европы: "Страсбур" одолел "Айнтрахт", ПСВ разобрался с "Аполлоном"

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Квалификация Лиги Европы: "Страсбур" одолел "Айнтрахт", ПСВ разобрался с "Аполлоном"

Представляем результаты матчей 4-го квалификационного раунда Лиги Европы.

"Копенгаген" Дания - "Рига" Латвия 3:1

Голы: Фишер, 18 - 1:0, Камеш, 41 - 1:1, Сотериу (пен), 62 - 2:1, Дарамю, 90 - 3:1


АЕК Греция - "Трабзонспор" Турция 1:3

Голы: Ливая, 4 - 1:0, Экубан, 28 - 1:1, Экубан, 44 - 1:2, Экубан, 70 - 1:3


"Легия" Польша - "Рейнджерс" Шотландия 0:0


"Страсбур" Франция - "Айнтрахт" Германия 1:0

Гол: Зои, 33 - 1:0


"АЗ Алкмар" Нидерланды - "Антверпен" Бельгия 1:1

Голы: Батубинсика, 38 - 0:1, Боадю, 82 - 1:1


"Стяуа" Румыния - "Витория Гимараэш" Португалия 0:0


"Гент" Бельгия - "Риека" Хорватия 2:1

Голы: Халилович, 40 - 0:1, Депуатр, 57 - 1:1, Депуатр, 71 - 2:1


ПСВ Нидерланды - "Аполлон" Кипр 3:0

Голы: Ихаттарен, 47 - 1:0, Гакпо, 56 - 2:0, Думфрис, 61 - 3:0

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