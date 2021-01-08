Квальярелла отреагировал на информацию о возможном переходе в "Ювентус"
Нападающий "Сампдории" Фабио Квальярелла дал понять, что ему неинтересен переход в туринский "Ювентус".
"Если вы отдали игре за этот клуб так много и получили ещё больше, если каждый раз вас переполняют эмоции, так что в груди колотится сердце, это означает, что узы сильнее всего остального, которое выходит за рамки лестных ухаживаний, отвергая все текущие разговоры и уважая историю. Именно так я мыслю, живу и играю. Форца, "Сампдория", - написал 37-летний футболист в инстаграме.
В текущем сезоне Квальярелла сыграл за "Сампдорию" 14 матчей и забил 7 голов.
Ранее сообщалось, что генуэзский клуб готов продать ветерана за 1 миллион евро, "Ювентус" предлагает вдвое меньше.
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|Болонья
|26
|34
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|Кальяри
|26
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|12
|Сассуоло
|26
|32
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|Фиорентина
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|Лечче
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|26
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