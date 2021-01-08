Квальярелла отреагировал на информацию о возможном переходе в "Ювентус"

Теги ювентуссампдорияфабио квальярелла

Квальярелла отреагировал на информацию о возможном переходе в "Ювентус"

Нападающий "Сампдории" Фабио Квальярелла дал понять, что ему неинтересен переход в туринский "Ювентус".

"Если вы отдали игре за этот клуб так много и получили ещё больше, если каждый раз вас переполняют эмоции, так что в груди колотится сердце, это означает, что узы сильнее всего остального, которое выходит за рамки лестных ухаживаний, отвергая все текущие разговоры и уважая историю. Именно так я мыслю, живу и играю. Форца, "Сампдория", - написал 37-летний футболист в инстаграме.

В текущем сезоне Квальярелла сыграл за "Сампдорию" 14 матчей и забил 7 голов.

Ранее сообщалось, что генуэзский клуб готов продать ветерана за 1 миллион евро, "Ювентус" предлагает вдвое меньше.

Не пропустите: "Ювентус" хочет обменяться игроками с "Аталантой". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Реал" выбрал будущего преемника Зидана

"Реал" выбрал будущего преемника Зидана

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов